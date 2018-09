<span style='text-decoration: underline;'>Produits alimentaires</span>:<br><span style='color:red;'>Légère hausse de la facture des importations sur les 7 premiers mois</span>

Sur les sept premiers mois de l’année en cours, la facture d’importation des produits alimentaires a connu une légère hausse.

Toutefois, la facture des principaux produits ont connu, quant à eux, une légère baisse. Selon les chiffres fournis hier par les Douanes, la facture globale s’est établie à 5,236 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin juillet 2018 contre 5,185 mds usd durant la même période de 2017. Ces chiffres présentent ainsi, une hausse de 51 millions de dollars (+0,98%), détaille le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid).

En baisse de 1,85%, les six principaux produits alimentaires (céréales, laits, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes), ont été importés pour 3,803 mds usd au sur les 7 premiers mois de 2018 contre 3,875 mds usd sur la même période de 2017.

Donnant plus de détails, les Douanes affirment que la facture des céréales, semoule et farine, représentant 36% des importations alimentaires de l’Algérie, a grimpé à 1,88 mds usd contre 1,69 mds usd, soit une augmentation de 192 millions de dollars, en augmentation de 11,32% entre les deux périodes de comparaison.

«Les importations en lait et matières premières des produits laitiers ont également enregistré une hausse en s’établissant à 888,64 millions usd contre 879,58 millions usd, en hausse d’un peu plus de plus de 9 millions usd (+1,03%). En revanche, les importations pour le reste des produits alimentaires essentiels ont enregistré des baisses, détaille la même source.

S’agissant de la facture d’importation du sucre et sucreries, elle a diminué à 522,1 millions usd contre 698,85 millions usd, en baisse de 176,75 millions usd (-25,29%). Quant aux importations des viandes, elles ont reculé en s’établissant à 124,37 millions usd contre 152,36 millions usd, en baisse de près de 28 millions usd (-18,37%). De même, les importations du café et thé ont enregistré une baisse à 213,07 millions usd contre 252,99 millions usd (-15,78%). Pour les légumes secs, ils ont baissé à 170,23 millions usd contre 198,13 millions usd (-14,08%). En dehors de ces six principaux produits, le reste du Groupe des produits alimentaires a été importé pour 1,43 mds usd de janvier à fin juillet 2018 contre 1,31 mds usd de janvier à fin juillet 2017 (+9,16%). Concernant les huiles destinées à l’industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l’outil de production), leurs importations ont diminué à 498,91 millions usd sur les 7 premiers mois de 2018 contre 513,48 millions usd sur la même période de 2017 (-2,84%). Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l’industrie alimentaire s’est chiffrée à 5,734 mds usd sur les 7 premiers mois de l’année en cours contre 5,698 mds usd sur les 7 premiers mois de l’année écoulée, en hausse de 0,63%.

Nette hausse de la facture d’importation des médicaments

Pour ce qui est de la facture d’importation des médicaments, celle-ci a nettement augmenté en se chiffrant à 1,299 mds usd sur les sept premiers mois 2018 contre 1,074 mds usd à la même période de 2017, en hausse de plus de 225 millions usd (+20,89%), expliquent les Douanes.

Pour rappel, de nouveaux mécanismes d’encadrement des importations de marchandises dont des produits alimentaires, avaient été mis en place en janvier 2018 dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale. Il avait ainsi été décidé de la suspension provisoire d’importation de plus de 800 produits et l’instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, et ce, à travers l’élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% et le relèvement des droits de douane pour des produits alimentaires. En outre, la Loi de finances complémentaire 2018, a institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) applicable aux opérations d’importation de marchandises qui est fixé entre 30% et 200% et sera perçu en sus des droits de douane. L’entrée en application du DAPS est prévue pour le mois de septembre en cours, a indiqué récemment le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

Alger: Samir Hamiche