<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2017</span>:<br><span style='color:red;'>L’Egypte retrouve le Burkina Faso 19 ans après pour une place en finale</span>

La sélection égyptienne de football, septuple championne d’Afrique, retrouvera le Burkina Faso mercredi au stade de Libreville (20h00) en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon, 19 ans après leur face-à-face à ce même stade de la compétition.

Le 25 février 1998, l’Egypte créa la surprise en s’imposant face au Burkina Faso, pays hôte du tournoi, sur le score de 2-0 grâce à un doublé d’Hossam Hassan.

Mercredi lors de la première demi-finale de cette 31e édition de l’épreuve continentale, l’Egypte tentera d’atteindre le dernier stade de la compétition pour la huitième fois de son histoire. Menés par l’entraîneur argentin Hector Cuper, les coéquipiers de Mohamed Salah (AS Rome) auront à coeur de rééditer l’exploit de leurs aînés, détenteurs du trophée trois fois de rang en 2006, 2008 et 2010 sous la conduite d’Hassan Shehata.

Ayant réussi à écarter le Maroc en quarts de finale (1-0), l’Egypte, absente lors des trois dernières éditions, aspire à poursuivre son chemin et cela passera inéluctablement par une victoire face aux Etalons, victorieux de la Tunisie (2-0) lors du précédent tour. Les «Pharaons» seront privés à cette occasion du milieu offensif d’Arsenal (Angleterre) Mohamed Elneny, touché au mollet. Du côté du Burkina Faso, le rêve de disputer une deuxième finale après celle de 2013 perdue face au Nigeria (1-0) en Afrique du Sud est plus que palpable chez les joueurs de l’entraîneur portugais Paulo Duarte. «On peut gagner (la CAN, ndlr), il faut y croire.

Le match face à la Tunisie était important. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la demi-finale et tout faire pour gagner ce match parce que nous avons fait mieux en 2013 lorsque nous sommes allés en finale», avait ainsi déclaré l’attaquant Aristide Bancé à l’issue de la qualification face aux Aigles de Carthage. Considéré comme l’un des outsiders de cette compétition, le Burkina Faso a fini par forcer l’admiration, terminant d’abord le premier tour en tête du groupe A devant le Cameroun et le Gabon (pays hôte) avant d’écarter la Tunisie. Il sera cependant encore privé de ses deux atouts offensifs, Jonathan Pitroïpa et Jonathan Zonga, blessés.