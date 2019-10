<span style='text-decoration: underline;'>Prise en charge des Avc</span>:<br><span style='color:red;'>L’Ehu d’Oran a réussi le défi</span>

Les Accidents vasculaires cérébrales sont des complications qui surviennent fréquemment laissant des séquelles terrassant le malade.

L’Ehu du 1er novembre 1954, situé à l’Usto a réussi le défi en prenant en charge les accidents cardio-vasculaire, les Avc, en mettant en place la technique révolutionnaire appelée tout simplement la thrombolyse. Cette thérapie ralentit considérablement la proportion des trépas. Ce succès est illustré en dépit d’une augmentation des nombres des Accidents cardiovasculaires et d’une augmentation des hémorragies intracrâniennes symptomatiques. L’Ehu d’Oran, par l’entremise de l’unité AVC du service de neurologie, assure et assume, depuis plus de 04 années, cette technique. Les résultats obtenus sont prometteurs. Révolutionnaire est cette technique qui est, dans un passé récent, dispensée dans des grands hôpitaux européens avant que les spécialistes algériens n’estiment juste que «cette thérapie soit introduite et exercée facilement en Algérie. Pourquoi pas tant que la volonté, les moyens humains et le savoir faire existent ? C’est à cette réponse que l’on a estimé juste de mettre le paquet pour sauver des dizaines de vies humaines aussi bien des Avc que des séquelles des accidents cardio-vasculaires. À la faveur de ces nouvelles trouvailles, le traitement des Avc est devenu comme le petit soin que l’on prodigue contre le petit bobo. Toutefois, il est indispensable d’évacuer, à temps, le patient pris par une attaque cardio-vasculaire. La direction de l’Ehu a mis en place tous les outils permettant aux médecins d’exercer ce procédé et aux malades d’en profiter, et d’épargner à la caisse nationale les factures importantes réglées rubis sur ongle dans le cadre des prises en charge des malades bénéficiant de ces soins dans d’autres pays, à l’étranger. C’est donc vers les hauts soins, vocation initiale de ce géant hôpital mis en place dans le cadre de la révision de la carte sanitaire de la wilaya d’Oran.

150 malades sauvés

Les résultats n’ont pas tardé à venir. Plusieurs dizaines de vies ont été sauvées d’une mort certaine grâce à cette technique très répandue et très onéreuse dans les hôpitaux parisiens. C’est donc devenu une vérité après tant d’années d’attente marquées par des malades attendant des prises en charge sociales très souvent validées selon les humeurs des six membres de la commission interministérielle composée essentiellement des cadres de la santé exposant les fais lors de leurs réunions périodiques et ceux de la sécurité sociale devant donner leur aval pour l’évacuation du malade vers l’étranger. Et du coup, l’Algérie, par le biais de cet Ehu d’Oran, n’est plus étrangère à cette technique en la pratiquant tout simplement au niveau local et aux moindres frais ni trop de fracas, obligeant, comme il était de tradition, les proches de patients à observer des va et viens en quête des soins nécessaires. Deuxième service à assurer le traitement de thrombolyse après l’hôpital de Blida, et seule sur le plan régional. La majorité des accidents vasculaires cérébraux est causée par l’obstruction d’une artère cérébrale. Le principe de la thrombolyse consiste à administrer précocement un agent induisant la lyse de l’embole afin de rétablir la perfusion cérébrale et de diminuer les séquelles à long terme. L’activateur tissulaire recombinant du plasminogène est actuellement approuvé pour une utilisation dans les trois heures suivant le début de la symptomatologie de patients. La bonne nouvelle est tombée au moment opportun faisant ainsi le bonheur des malades de l’Ouest frappés par cette maladie aux allures phénoménales, l’accident cardio vasculaire connu sous l’abréviation Avc. «Depuis son ouverture, le mois de février 2015, l’unité a traité par thrombolyse, plus de 150 patients qui se sont présentés avec des symptômes d’Avc». C’est ce qu’a indiqué le très actif docteur Pr Badsi Dounyazed. Au final, rien n’est miraculeux. Il suffit d’évacuer à temps le patient vers le service en question et le remettre entre de bonnes mains. Le tour est joué. «L’utilisation de cette technique requiert l’arrivée à temps au service de prise en charge, soit dans les quatre heures qui suivent les premiers symptômes de l’AVC. Cela éviterait le patient un réel handicap », a expliqué le Dr Badsi.

Généralisation de la thrombolyse

La thrombolyse est une technique médicale visant à détruire un thrombus appelé tout simplement le caillot sanguin, celui-ci se formant dans les veines ou les artères qui bloque la circulation sanguine. La démarche à entreprendre en urgence porte sur l’injection par voie intraveineuse des médicaments thrombolytiques, qui vont dissoudre le caillot de sang. Les Avc sont devenus ce spectre qui hante les esprits de toute la population. Tout individu en est sérieusement exposé à la faveur des nouvelles mutations, sociales, professionnelles et les conditions et hygiène et de vie. L’Avc peut facilement frapper à tout moment. C’est ce que l’on déduit des aveux faits par le Dr Badsi qui explique sue «nous recevons 8 à 10 cas d’AVC par jour, en dehors de notre travail quotidien». «Nous travaillons au-dessus de nos capacités pour sauver nos patients », a-t-elle souligné ajoutant que «nous ne disposons que de trois neurologues et assurons la prise en charge des malades qui nous parviennent de toute la région Ouest et parfois même du CHU d’Oran qui dispose de 10 neurologues». Les malades sont évacués vers ce service de l’EHU de beaucoup d’autres établissements de santé d’Oran et d’ailleurs, à l’instar du CHU d’Oran, l’EHS d’Aïn El Türck, hôpital d’El Mohgoun dans la localité d’Arzew, Mascara, Adrar, Chlef, Relizane et Mostaganem entre autres. Le ton est, après avoir été formés, donné à la formation des autres spécialistes pouvant, eux aussi, changer, en sauvant, la vie de ces malades peu ordinaires ayant fait l’objet des attaques des accidents cardio-vasculaires. D’autant plus que les spécialistes de l’Ehu sont submergés par cette charge pour laquelle ils font face de jour comme de nuit dans le cadre de la pratique de cette nouvelle technique révolutionnaire. Le Dr Badsi dira en ce sens que « dans le but d’atténuer cette charge, un réseau régional de prise en charge des AVC est en train d’être installé ». «Il comprend la formation des équipes médicales des établissements hospitaliers, a t-elle noté. Là aussi, les résultats visés commencent à voir le jour au grand bonheur des victimes de ces Avc. «L’hôpital d’Aïn El Türck a commencé à pratiquer la thrombolyse depuis peu, l’équipe médicale déjà formée a réussi à traiter «03 à 04 cas d’Avc, ce qui est très encourageant», a-t-elle annoncé avant d’appeler «les autres établissements et centres de santé des wilayas à former de même leurs neurologues pour prendre en charge les victimes d’AVC et même d’autres pathologies neurologiques ». «Le plus rapidement possible serait le mieux», a-t-elle plaidé. La thrombolyse doit être effectuée le plus tôt possible, elle est recommandée jusqu’à 4H30 après le début des symptômes en l’absence de contre-indication. Plus tôt elle est effectuée, moins d’handicap sera à déplorer. Il suffit d’appeler les secours pour emmener le patient allongé le plus vite possible dans une unité adaptée car chaque minute perdue cause la destruction d’environ 02 millions de neurones.

Le Smur arrive en 10 minutes

Le Smur Oranais, premier service mobile d’urgences et de réanimation à l’échelle nationale, opérationnel depuis janvier 2017 à l’EHU 1er Novembre. En 2018, il a atteint les 1.400 interventions en sauvant des cas dont le pronostic vital est engagé. Le Smur, équipé des ambulances de haute technicité, prend en charge tous les cas, dont les urgences cardiaques venant en première position, suivies par les altérations de l’état de conscience dues à diverses maladies graves dont le cancer, alors que la troisième position revient aux AVC. L’équipe répond à tous les appels, selon la disponibilité de l’ambulance. Toutefois, il est difficile de déterminer la gravité du cas par une simple communication téléphonique. «Entre l’urgence ressentie et la réalité de l’état du malade, il existe parfois un décalage», a-t-on expliqué soulignant que «70% des interventions concernent des véritables urgences avec un pronostic vital engagé». Les 30% des cas restants sont moins graves et peuvent être pris en charge par d’autres services, a-t-on précisé. Un travail pour sensibiliser la population sur les missions du Smur , intervient uniquement dans les cas jugés critiques et où la vie du malade est en danger, doit être mené. Le premier Service mobile d’urgence et de réanimation algérien a été lancé le 5 janvier 2017. Il comprend une équipe de médecins urgentistes formés pour la gestion du service. Ces urgentistes arrivent dans un délai ne dépassant pas 15 minutes qui suivent l’appel de détresse lancé.

Mohamed Aissaoui