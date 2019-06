<span style='text-decoration: underline;'>Des centaines de fidèles ont assisté </span>:<br><span style='color:red;'>Leilat El-Qadr célébrée à la grande mosquée Ibn Badis</span>

Leilat El-Qadr veille du 27éme jour de Ramadhan a été célébrée avec faste à la grande mosquée de Abdelhamid Ben Badis où des dizaines de jeunes récitants du Coran ont été honorés, lauréats du concours de la lecture du Coran tenu durant ce mois sacré de Ramadhan.

Pour cette cérémonie où les dernières sourates du Coran ont été lues pour clôturer les prières de Taraouih, les autorités de la ville étaient présentes ainsi que le wali d’Oran, monsieur Mouloud Cherifi.

Le directeur des affaires religieuses a pris la parole pour évoquer ce mois sacré et la nuit de Leilat El Qadr où a été révélé le saint Coran. Puis, monsieur le wali et les personnalités présentes ont remis des titres honorifiques et des chèques aux jeunes lauréats de ce concours. Il est utile de signaler la solidarité et la générosité des sociétés minérales qui ont ravitaillé les mosquées en eau minérale durant toutes les soirées des Taraouih de Ramadhan. Ainsi, le mois sacré de Ramadhan touche à sa fin et l’Aïd El Fitr est à nos portes.

Adda.B