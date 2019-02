<span style='text-decoration: underline;'>Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine </span>:<br><span style='color:red;'>L’élection de l’Algérie qualifiée de parfaite reconnaissance par Messahel</span>

La réélection hier de l’Algérie au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (UA) pour un mandat de trois ans est une reconnaissance pour ses efforts et son apport dans divers domaines au niveau du continent africain.

La contribution de l’Algérie à travers sa diplomatie est qualifiée importante, notamment, sur le plan sécuritaire et celui de la stabilité, au niveau régional.

En effet, l’élection l’Algérie au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA est intervenue dans la matinée d’hier, suite à la reprise des travaux du Conseil exécutif, dans une session consacrée au renouvellement des composantes de quelques organes de l’Union africaine, dont le Conseil de paix et de sécurité.

Cette réélection est qualifiée, hier, par le Ministre des Affaires étrangers, Abdelkader Messahel, d’une «parfaite reconnaissance de l’apport de l’Algérie à la stabilité régionale». M. Messahel a déclaré à la même occasion, que cette élection consacre, une nouvelle fois, la crédibilité de la diplomatie algérienne».

Intervenant lors des travaux de la 34eme session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenus, à Addis-Abeba (Ethiopie), le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l’Algérie a été brillamment élue au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’UA pour un mandat de trois ans (2019-2022).

Cette consécration fait preuve d’une reconnaissance du travail et d’importants efforts consentis par la diplomatie algérienne, dans plusieurs domaines et lors de différentes occasions.

«Cette élection consacre, une nouvelle fois, la crédibilité de la diplomatie algérienne, sous la conduite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique et au-delà», a déclaré M. Messahel.

Pour le chef de la diplomatie algérienne, il s’agit d’une parfaite reconnaissance de l’apport de l’Algérie à la stabilité régionale, notamment dans le contexte actuel marqué par de grandes turbulences.

Il est à rappeler que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine a été mis en place en 2002, et opérationnalisé en 2004, en tant qu’organe restreint de (15) quinze Etats membres, chargé des questions en lien avec la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.

Quant à l’Algérie, elle a déjà fait partie du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour trois mandats respectivement entre 2004 et 2007, entre 2007 et 2010 et entre 2013 et 2016. Au titre de cette participation active au sein de cet important organe de l’Union africaine, l’Algérie a «grandement contribué à la mise en œuvre du mandat du Conseil de paix et de sécurité, à savoir la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique», a-t-on indiqué de source diplomatique.

Alger: Samir Hamiche