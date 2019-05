<span style='text-decoration: underline;'>Gaïd Salah à partir de Ouargla </span>:<br><span style='color:red;'>«L’élection présidentielle évitera le piège du vide constitutionnel»</span>

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé lundi à Ouargla, que la tenue des élections présidentielles exige l’accélération de la mise en place de l’instance indépendante pour l’organisation et la supervision des élections, afin «d’éviter le vide constitutionnel», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Vice-ministre de la Défense nationale Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, ne croit pas à une transition hors cadre constitutionnel. Dans son allocution d’orientation prononcée lors d’une rencontre avec les cadres et les personnels du secteur durant la 2ème journée de la visite de travail et d’inspection effectuée dans la 4e Région militaire à Ouargla, le général de corps d’armée n’a pas fait dans la nuance. Pour lui, le seul moyen de barrer «la route à ceux qui tentent de prolonger la crise» consiste à tenir la présidentielle conformément à l’article 102 de la Constitution. Et le chef d’Etat-major de préconiser l’installation «d’une instance chargée de l’organisation et la surveillance de l’élection». Cette précision de taille, renseigne sur la détermination de l’ANP d’exercer ses prérogatives constitutionnelle en s’opposant à toute sortie de la voie constitutionnelle. Il y aura élection, selon Ahmed Gaïd Salah et cela se confirme à travers ses propos, lorsqu’il affirme: «Nous attendons (…)l’accélération de la prise de mesures adéquates pour l’activation de ce mécanisme constitutionnel, en tant qu’outil juridique le plus approprié pour préserver la voix de l’électeur et assurer la crédibilité des élections». L’allusion à une élection propre et honnête est claire. Mais il y a également dans le souci d’éviter toute dérive du processus électoral, une réelle détermination à ne pas faire marche-arrière sur cette question précisément.

A ce propos, le Vice- ministre de la Défense nationale est on ne peut plus précis. «La tenue de l’élection présidentielle permettra d’éviter le piège du vide constitutionnel, et ce qu’il implique comme risques et dérapages aux graves conséquences», explique-t-il, justifiant le positionnement de l’armée par «la nécessité pour l’ensemble des citoyens algériens, jaloux de la réputation de leur pays, de ses intérêts et de sa place dans le concert des Nations, d’adhérer à cette démarche décisive pour l’avenir du pays».

La conviction de l’armée découle de l’analyse que cette institution faite de la situation qui prévaut sur le terrain. En effet, l’urgence d’aller vers des élections le plus tôt possible, tient d’un risque d’«infiltration par des individus ayant des plans suspects qui utilisent (les) manifestations comme un portail pour scander leurs slogans et brandir leurs bannières» qui ne servent évidemment que leurs intérêts. Cette attitude poursuit l’objectif de l’enlisement, à en croire le chef d’Etat-major, en transmettant «certaines revendications irrationnelles, telle que l’exigence du départ collectif de tous les cadres de l’Etat, sous prétexte qu’ils représentent les symboles du système». Pour le chef d’Etat major, c’est là «une revendication non objective et irraisonnable, voire dangereuse et malveillante qui vise à déposséder les institutions de l’Etat de ses cadres et les dénigrer». Ce réquisitoire contre les «fauteurs de troubles» est, au regard de l’armée, justifié et doit être combattu par des comportements patriotiques qui œuvrent «à transmettre les revendications populaires dans le cadre d’un dialogue sérieux et constructif avec les institutions de l’Etat, prenant en considération les revendications réalisées jusqu’à présent», note le général du corps d’armée dans son allocution, sans omettre de relever que ces acquis ont été obtenus «grâce à l’accompagnement permanent de l’Armée Nationale Populaire». Il reste, cependant, que l’ANP veut rester dans son rôle et «ne pas être partie prenante à ce dialogue escompté», insiste Ahmed Gaïd Salah.

Dans cette attitude solidaire avec le peuple et très ferme sur les questions en lien avec le respect des règles constitutionnelles, le Vice-ministre de la Défense explique que «l’impasse politique et le vide constitutionnel planifiés de manière délibérée par ces entités, est un parcours aux conséquences désastreuses sur les plans économique et social du pays». Sans faux fuyant et avec la rudesse du jargon militaire, Ahmed Gaïd Salah, répond à ceux qui envisagent l’effondrement du pays sitôt la démission de l’ancien président de la République.

«Il paraît que certains sont dérangés de voir l’Etat préserver sa notoriété et que ses institutions continuent à s’acquitter normalement de leurs missions, en dépit de cette crise», a-t-il noté, comme pour mettre en évidence la solidité de la République algérienne.

Yahia Bourit