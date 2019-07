<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran visite plusieurs chantiers</span>:<br><span style='color:red;'>L’embellissement de l’autoroute et de la cité AADL Ain Beïda au menu</span>

L’embellissement de l’autoroute et de la cité AADL Ain Beïda au menu

Dans le cadre de visite des projets en chantier, Monsieur Chérifi, wali d’Oran accompagné du président de l’APW, M Meliani Abdelkader, ont pu constater l’avancement des travaux de l’embellissement de l’autoroute Oran – Es Sénia.

A noter que le wali avait proposé d’utiliser cet espace mitoyen de l’autoroute pour des promenades ou des séances de footing et ballade à vélo.

Deux stades gazonnés sont déjà prêts alors que la grande roue ne sera prête qu’en octobre. Ce projet a été déplacé en raison de la proximité avec l’aéroport du fait qu’il s’agit d’une roue géante.

Le wali a également visité le chantier de logements AADL de Ain Beida qui sont prêts reste le raccordement au gaz et à l’électricité. Le wali a donc sermonné les mis en cause, à savoir, Sonelgaz et SEOR en présence de chef de Daïra de Boutlélis.

La remise des clés sera donc retardée dans la mesure où monsieur Chérifi Mouloud a toujours exigé que toutes les commodités doivent être disponibles avant que les nouveaux propriétaires prennent possession de leurs logements.

