Il serait dommage d’afficher sa satisfaction en voyant les cours de l’or noir prendre l’ascenseur. C’est bien vrai que cela paye le supplément de la facture alimentaire. Il est vrai aussi que le gouvernement a toutes les chances de voir la balance commerciale moins déficitaire que prévu. Mais l’Algérie n’a d’autres mérites, dans l’embellie, que son talent dans les négociations. Il serait de temps de dire que l’argent gagné par le simple truchement d’un produit qui marche un peu mieux à l’international pas de très bon augure aussi. Ça attire la convoitise des corrupteurs, ça fait saliver les corrompus et au final, les Occidentaux et notre bonne vieille presse libre et indépendante, vont encore pointer un doigt accusateur en direction du Palais du gouvernement, en brandissant bien sûr, le bulletin de note de l’Algérie qu’établit annuellement Transparency International. En général, ça ne rate pas. Des remarques, ils en feront tellement que, forcément, ça va déteindre sur le moral des Algériens. Le dernier rapport sur la corruption n’est pas tendre avec l’Algérie.

Cela ouvre la porte à l’exigence d’enquêtes pour identifier l’objet du malheur des Algériens. Les organisations des droits de l’homme et les nouveaux présidents issus des élections qui auront lieu dans les tout prochains mois, diront à peu près tous la même chose. Ils nous sortiront des milliards de dollars planqués Dieu sait où, ils ont tenté de convaincre le petit SG de l’Onu et s’en iront nous prendre la richesse que la nature nous a offerte. Ce scénario a été déjà testé, avec succès certes, mais ne pourra pas être réédité chez-nous. En fait, contexte historique et géopolitique oblige, l’Algérie dispose d’un temps de répit. Les puissances étrangères reviendront certainement à la charge.

La seule chose à faire pour épargner à la nation une destinée funeste, telle que l’on eu d’autres pays, serait de parvenir à un niveau d’émergence le plus tôt possible. Il faut que l’Algérie puisse se développer économiquement, politiquement et socialement et s’imposer comme une véritable puissance régionale, à tout point de vue, de ces puissances qu’on ne peut pas déboulonner. Si des pays nous ont précédés à l’émergence, c’est que la chose est réalisable.

Par Smaïl Daoudi