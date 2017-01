<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’EMICO chargée de la réalisation du service d’encopédiatrie et de l’aménagement de la clinique des yeux</span>

Dans l’après-midi d’avant-hier, le wali a réuni les cadres du secteur de la Santé pour leur avancer que ce secteur doit connaître comme l’a fixé sa stratégie, une amélioration où la prise du malade serait très appréciable depuis son accueil.

Le wali a insisté que la permanence doit être assurée par les chirurgiens et généralistes et tout manquement sera sévèrement sanctionné. Ainsi, le service d’encopédiatrie et de l’aménagement de la clinique des yeux, sera respectivement réalisé et aménagé par l’entreprise «EDIMCO». La gestion devra elle aussi, connaître un sérieux et un sens aigu de responsabilité, de même que la situation sécuritaire. Des aménagements sont en cours aux services des urgences, une fois les travaux achevés. Ces services répondront aux normes, même au niveau de l’accueil. Les stagiaires des CFPA seront engagés pour des travaux de peinture de l’hôpital «Che Guevara» de Mostaganem.

Charef.N