<span style='text-decoration: underline;'>Pour clore le volet recrutement du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>L’émigré Amara engagé, en attendant Benboulaid</span>

En stage de préparation à Ouled Fayet et après avoir livré trois matchs amicaux, les joueurs affichent une bonne détermination pour effectuer une bonne entame de la saison.

Chérif El Ouazzani pour sa part, commence à voir clair et veut vite se fixer sur son équipe type. Le but de ce stage, est de travailler les automatismes et tous les volets, surtout de mettre en place une stratégie avec laquelle l’équipe devra entamer le championnat. Le staff technique a tiré beaucoup d’enseignements des trois matchs amicaux disputés sur place face à Birkhadem, le PAC et contre la jeune formation de Beni Tamou, où les Rouge et Blanc d’El Hamri, ont largement pris le dessus sur un score de 7 à 0.

Ainsi, après avoir livré les trois matchs tests, les Hamraoua, devront disputer trois autres joutes amicales face à l’USMH, l’USMB et le WAB. Au terme de ces matchs, Chérif El Ouazzani, va fixer un objectif pour cette dernière ligne droite du stage, à savoir, dégager le onze de départ. Les joueurs, et membres du staff technique, n’ont pas caché leur satisfaction, quant aux bonnes conditions mises à leur disposition. Le coach Chérif El Ouazzani est d’ailleurs très ravi, des bonnes conditions de travail et surtout, de la disponibilité de plusieurs clubs disposés à donner la réplique au MCO. Avec un effectif largement remanié et renforcé, le responsable technique s’attèle à aplanir quelques difficultés, notamment concernant la cohésion.

Malgré le peu de moyens financiers, les dirigeants du club, ont tout fait pour dénicher de bons joueurs. Certes, certains éléments recrutés, sont peu connus, mais sont dotés de qualités. On estime que les nouveaux venus de cet été, ont les moyens pour réaliser une saison honorable et de donner de la joie aux supporters. Chérif El Ouazzani a engagé dernièrement un joueur émigré, Abdelmalek Amara, qui évolue au poste de milieu offensif.

Agé de 20 ans, il a évolué au FC Rouen et au Havre. Ce jeune joueur, a tapé dans l’œil du coach après avoir montré de bonnes choses lors du match test face à Ben Tamou. Et pour clore le volet recrutement, le responsable de la barre technique d’El Hamri, attend de trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du WAT, pour le rachat de la lettre de libération et l’engagement de l’attaquant Benboulaid. En tout cas, au MCO tous les paramètres sont passés en revue, ce qui sera d’ailleurs déterminant en championnat. Il faudrait maintenant aux joueurs beaucoup de courage pour redorer le blason du club.

B.Sadek