<span style='text-decoration: underline;'>Demain a Djelfa</span>:<br><span style='color:red;'>L’Emir Abdelkader dans les contrées des Ouled Nail au centre d’un Colloque international</span>

Un colloque international axé sur l’» Emir Abdelkader dans les contrées des Ouled Nail (1836-1847) « se tiendra les 16 et 17 du mois courant à l’université « Ziane Achour « de Djelfa, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Selon le président du colloque, Akhdari Aissa, cette édition, la première du genre organisée à l’initiative de l’université, en collaboration avec les Directions des moudjahidine et de la culture, du secrétariat de wilaya de l’ONM et de l’APW de Djelfa, a pour objectif de braquer la lumière sur l’extension de la résistance menée par l’Emir Abdelkader dans les villes des Ouled Nail contre l’occupant français, et la contribution des populations locales à cette résistance. «La rencontre sera principalement axée sur le rôle joué par les Ouled Nail dans la résistance de l’Emir Abdelkader, tout en tentant de souligner son rapport à cette région, parallèlement à sa contribution humanitaire et civilisationnelle», a-t-il ajouté.

Entre autres axes retenus au programme du colloque, M. Akhdari a cité «Aspect politique et militaire de la résistance de l’Emir «, «L’allégeance des Ouled Nail à l’Emir «, les «Califes (successeurs) de l’Emir dans les Ouled Nail et le Sahara», «La stratégie de la France à l’égard de la région» et «Les contributions de l’Emir à la civilisation et à la pensée universelle». Les intervenants lors de cette rencontre, dont le conseil scientifique est présidé par le recteur de la faculté des sciences humaines et sociales, Berrabah Mohamed-Cheikh, tenteront de marquer leur contribution à l’écriture de l’histoire nationale, en général, et de la région, en particulier, «en adoptant une méthode scientifique et, partant, enrichir la recherche historique sur le fondateur de l’Etat algérien moderne (l’Emir Abdelkader)», a-t-on souligné . Prendront part au colloque international de nombreux chercheurs et universitaires d’Algérie, de France, du Qatar, de Tunisie, des Emirats arabes unis et du Bahreïn, notamment