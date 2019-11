<span style='text-decoration: underline;'>Travail et Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>L’encouragement de l’entrepreneuriat féminin au cœur d’une journée d’étude</span>

Le chef de cabinet du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Nasreddine Bougarra a indiqué hier à Alger lors d’une journée d’étude sous le thème « la promotion des droits professionnels de la femme travailleuse, encourager le travail à distance » que « dans le cadre d’un vaste plan de réformes économiques et sociales, le ministère de Travail tente d’encourager l’emploi des femmes, soumises à plusieurs restrictions notamment celles qui habitent dans recoins éloignés ».

Pour lui, l’Etat algérien a renforcé à travers la révision de certains textes et la promulgation d’autres la participation de la gent féminine à la vie économique. Il dira en outre que cette attention a permis à la femme algérienne, une amélioration de sa condition, que ce soit dans la famille, la société et surtout sur le lieu de travail. Dans le même sujet, M. Bougarra a rappelé que les plans de développement en général et économique en particulier, ont offert à la femme des opportunités d’emploi dans différents secteurs notamment le secteur public, en ce sens que sa présence a enregistré une nette avancée dans le marché de travail. « Les femmes algériennes sont un réservoir de compétences dans tous les domaines dans lequel le gouvernement a investi beaucoup au cours de cette année dans le cadre de son recrutement », précise le même responsable.

Quant à lui, le chef de cabinet du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mohamed Sidi Moussa a estimé que l’objectif de cette journée, est la promotion de l’entreprenariat féminin, et la sensibilisation à l’échelle nationale de toutes les femmes à aller vers l’entreprenariat » en estimant que « la femme aujourd’hui, jouit de tous les droits qui lui permettent de conquérir le monde des affaires et de l’entreprenariat, tout en les appelant à conquérir le marché du travail et des affaires». Il dira encore que « la femme rurale aujourd’hui est sortie de l’oubli grâce au programme ministériel, tout en indiquant que c’est tout un dossier qui est consacré à cette catégorie au sein du ministère de la solidarité nationale, qui a adopté une stratégie pour encourager ces femmes en les aidant à aller vers l’entreprenariat, notamment dans l’artisanat, l’agriculture ».

À rappeler que seulement 19% des femmes algériennes ont accès au travail et que 65% des diplômés de l’enseignement supérieur sont des femmes, déplorant qu’un grand pourcentage des femmes après leurs études disparait de la vie active.

Noreddine Oumessaoud