<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de l’enfant célébrée avec faste à Ain-Témouchent </span>:<br><span style='color:red;'>L’enfant dans toute sa dimension</span>

A l’instar de tout le pays, la wilaya d’Ain Témouchent n’a pas manqué ce rendez-vous de la journée nationale de l’enfant qui est célébrée annuellement le 15 juillet, comme le stipule le décret 15/12 du 15 juillet 2015.

En effet, c’est au niveau de la bibliothèque de la ville de Témouchent Malek Benabi, que les festivités marquant cet évènement, se sont tenues. Et ce, grâce aux services de la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS), qui a pris toutes les dispositions pour la réussite de cette journée de l’enfant.

Cette journée a été célébrée avec tout le faste réservé aux enfants et dont on peut dire, vu l’importance de ce qu’il représente, par sa présence dans la société. Expositions, débats, conférences, etc. Tout y était lors de cette journée, afin de mettre l’accent sur l’impact de ce 15 juillet et le décret initié par les responsables de l’Etat, à leur tête le président de la République. Après l’intervention du premier responsable de la DASS M. Bouzada Mohamed, qui à l’occasion, n’a pas manqué de passer en revue les actions initiées par son département à l’endroit de l’enfant et de toute l’attention dont il jouit de la part de ses services lors des différents évènements en relation avec cet enfant, comme la rentrée des classes, les fêtes religieuses, cette journée du 15 juillet, etc. M. Bouzada a insisté sur le fait, de donner toute son importance à ce rassemblement et cette date, pour permettre à cette frange de la société, de savoir qu’elle est protégée dans ses droits et tout ce que lui confèrent les textes, quant à sa prise en charge.

Par la suite, c’était au tour d’une magistrate, relevant de la juridiction de Hamam Bou Hadjar, en tant que juge des mineurs, de faire toute la lumière sur les lois qui protègent l’enfant, dans de telles circonstances et de sa protection lorsqu’il se trouve devant des cas juridictionnels. Les services de la gendarmerie et de la sûreté, se sont aussi relayés à travers leurs communications, pour mettre en valeur leurs actions en faveur des enfants et de tous les droits que leur confèrent les lois de la République, dans un domaine de la protection. La direction des Affaires religieuses, présente à l’occasion de cette rencontre, par le biais de son représentant, a elle aussi éclairé l’assistance sur le droit de l’enfant sur un plan religieux, de par la place qu’il occupe dans la société et de ses droits au sein de la cellule familiale.

L’exposition dans le hall de la bibliothèque, a été l’occasion pour les visiteurs d’apprécier le travail des enfants à travers des dessins, de certains travaux manuels et autres, pour mesurer les capacités de cette frange de la société au niveau de la wilaya d’Ain Témouchent à travers les établissements scolaires et sociaux. Notons au passage, le lancement de la construction récente d’un centre pour les autistes, dont la première pierre a été posée par Mme Ghania Eddalia, la ministre de la solidarité et l’action sociale, lors de sa visite dans la wilaya la semaine précédente. La présence des autorités a donné à cette journée du 15 juillet 2018, un cachet particulier à cet enfant d’aujourd’hui, qui sera l’homme de demain.

Sabri Nadjib