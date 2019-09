<span style='text-decoration: underline;'>Incendie de la maternité d’El-Oued </span>:<br><span style='color:red;'>L’enquête suit son cours pour déterminer les circonstances du drame </span>

Le drame qui a touché une maternité dans la wilaya d’El Oued, où un incendie, survenu dans la matinée de mardi dernier, causant le décès de huit nourrissons, continue de susciter l’indignation et la colère des citoyens.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes ont dénoncé la mauvaise gestion et la négligence qui seraient derrière ce tragique incident. Alors que les causes exactes du drame ne sont pas encore connues, l’enquête suit toujours son cours pour justement déterminer les circonstances exactes de l’incendie.

C’est ce qu’a affirmé, hier, Omar Bouredjouane, inspecteur général au ministère de la Santé lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

M. Bouredjouane a estimé que le drame est causé par la négligence.

«L’Algérie est un continent, nous avons plus de 700 établissements (publics et privés); les instructions ont été envoyées, maintenant le niveau de l’exécution des instructions, certainement il diffère c’est pour ça qu’il y a eu cet incendie».

Pour le responsable, «certainement il y a de la négligence, parce que à ce niveau, nous considérons que l’erreur n’est pas permise car, au niveau d’un secteur comme celui de la Santé, on n’a pas le droit à l’erreur».

Il a ainsi affirmé que le ministre de la Santé a limogé tous les responsables du secteur de la Santé de la wilaya d’El Oued à la suite du drame.

Détaillant les causes du drame, l’invité de la chaîne III a affirmé que selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie a été causé par un court-circuit.

«Comme résultats préliminaires, les gens qui étaient sur place, nous ont expliqué qu’il y avait un court-circuit sur un appareil anti-moustique, et les flammes ont gagné les couveuses» parce que, a-t-il déclaré, affirmant que c’est l’enquête qui déterminera les causes de ce drame.

Interrogé pour savoir si des mesures ont été prises à la suite d’un incendie qui a touché, l’année passée, un établissement hospitalier dans la wilaya d’El Oued, le responsable a indiqué que le feu a touché le service de pédiatrie d’un autre hôpital et non celui qui a connu le drame de mardi dernier.

«Au niveau d’El Oued, effectivement l’année passée, il y avait un petit incident mais pas dans cet établissement; il faut savoir que dans cet établissement où il y a le service de gynécologie-obstétrique est une nouvelle structure, elle date de 2008, mais l’incident de l’année passée est survenu au service de la pédiatrie», a affirmé l’inspecteur général au ministère de la Santé.

Le responsable a rappelé que suite à l’incendie de l’année passée, des mesures ont été prises par le ministère de la Santé et la décision consiste en la levée de gel sur une opération qui a été inscrite à l’indicatif de la wilaya d’El Oued et c’était la réalisation d’un nouveau complexe mère-enfant qui est en cours et le taux d’avancement des travaux est de 50%.

Il est à rappeler enfin, que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, avait affirmé que les familles des victimes de l’incendie de mardi à la maternité d’El-Oued ayant coûté la vie à huit nouveau-nés, seront prises en charge sur le plan matériel et psychologique.

Intervenant mardi dernier lors d’un point de presse à l’issue de sa visite à El-Oued pour s’enquérir de près de la situation et rencontrer les familles des victimes de l’incendie survenu à la maternité de l’établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant, le ministre a indiqué «Les familles des victimes seront prises en charge aux plans matériel et psychologique, en plus de la prise en charge par le ministère des familles ayant eu une naissance par voie de procréation médicalement assistée (insémination artificielle)».

Samir Hamiche