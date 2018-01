L’enrichissement rapide et illicite…

Pour autofinancer ses propres dépenses, la grande APC d’Oran, annonce avoir lancé un vaste programme de recouvrement de créances et surtout de «création» de nouvelles ressources financières, conformément aux directives du ministère de l’Intérieur, exigeant à terme, un équilibre du budget communal afin d’éviter le recours systématique, aux subventions de l’Etat. La politique de développement des communes, axée sur les faramineux crédits alloués aux PCD – Plans communaux de développement -, trouve aujourd’hui ses limites, face à la baisse des revenus pétroliers et à l’absence de toute stratégie de management, des communes livrées depuis toujours, à l’assistanat et au cumul des déficits. Depuis des années, les voix s’élèvent pour dénoncer la faillite financière des grandes APC du pays, soumises à des gestions archaïques, voire désastreuses, aggravées on le sait, par le culte du populisme et de l’incompétence.

A Oran, bien plus qu’ailleurs, le traitement peu rigoureux, voire l’abandon et l’oubli, de certains dossiers, ont conduit la Commune à perdre de grandes sources de revenus, datant parfois de l’époque coloniale. Citons pour l’exemple, le grand centre équestre d’Oran, implanté à Es-Sénia, les anciens marchés de gros, le marché de vente de véhicules d’occasion d’El Hamri, les abattoirs municipaux, des salles de cinéma ou même selon un historien de la Cité, le barrage de Béni-Bahdel qui jadis, alimentait tout Oran en eau potable…Plus récemment, l’APC a connu la perte de 3 gares routières démolies, au grand bonheur de l’opérateur privé, ayant investi près du rond-point d’El Bahia, des halles centrales démolies au profit d’autres grands investisseurs et de bien d’autres infrastructures, dont un Hôtel, trois piscines et de nombreux logements et locaux commerciaux, cédés ou détournés par les «puissants» locataires du moment. Au fil des années et des décennies, la prédation et les dérives allaient gangrener ce terrain, de gestion municipale, de plus en plus convoitée, par des énergumènes de tous bords, venus de tous les horizons.

A chaque mandat, la nouvelle équipe d’élus aux commandes, faisait l’inventaire des actifs, actualisant le fameux «sommier de consistance», sans rien dire, ni encore moins dénoncer, les pertes et les «disparitions» de biens meubles et immeubles, jadis inscrits dans les inventaires. C’était hélas, le règne de l’impunité, ayant permis à certains acteurs, connus de l’opinion locale, de s’enrichir de manière rapide et illicite…

Par S.Benali