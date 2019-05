<span style='text-decoration: underline;'>CR Belouizdad 1 – USM Bel Abbés 0 </span>:<br><span style='color:red;'>L’Entente offre le maintien à la Mekerra</span>

Grâce à sa victoire sur le rival de l’USMBA dans la course au maintien, l’Entente Sportive de Sétif, a battu son homologue le MO Bejaia par deux buts à zéro.

Une défaite des gars de Yemma Gouraya qui a permis aux camarades du capitaine Khali, d’assurer leur maintien.

C’est dire que malgré leur survie dans l’élite dans la douleur, cet exploit reste dans les annales car, il y a un peu moins de deux mois, l’USMBA se pointait en lanterne rouge et tout le monde attendait sa décente aux enfers. Sauf, il y avait un ancien milieu de terrain de l’équipe et enfant de la ville d’Ouled Mimoun, Slimani Sid Ahmed qui réalisa seize points sur les 21 possibles en sept rencontres à la tête de la barre technique du club phare de la Mekerra.

Avant-hier dimanche, les belabbésiens ont été battus par le CRB par un but à zéro marqué par Seyoud à la 23ème minute. Si la première période était à l’avantage des locaux, la seconde mi-temps a complètement basculé en faveur des Vert et Rouge. A noter, deux actions majeures pour l’Union sur une tentative de tir des 25èmes mètres de Bouda obligeant le portier Cédric à dégager des gants. Puis, le tir de Bounoua facile pour le portier local, mais la plus belle action, est celle de la 78ème minute quand Achour place un centre vers Belhocini et ce dernier, est crocheté par Boulekhoua à quelques mètres de la cage du CRB. Un pénalty clair et net non sifflé par l’arbitre Aouina Saïd. Heureusement le maintien est assuré et que dire de cet arbitrage fatal et qui reste la tache noire de notre pauvre football. L’essentiel est fait, l’USMBA est parmi l’élite pour sa quatrième année de suite.