<span style='text-decoration: underline;'>La première traversée est prévue le 1er juin prochain</span>:<br><span style='color:red;'>L’ENTMV affrète un car-ferry grec pour la saison estivale</span>

Le retour massif des ressortissants algériens résidant à l’étranger, pour passer les vacances d’été au bled, a débuté cette année plutôt que prévu au port d’Oran en raison du mois sacré du Ramadhan.

Le nombre des expatriés algériens accueillis au port d’Oran depuis le début du mois sacré, a atteint les 900 voyageurs et ce nombre devra progresser dans les semaines à venir.

Pour faire face à la demande de transport qui est enregistrée dès le début du mois de juin par les émigrés en provenance du port de Marseille, l’ENTMV va affréter un car-ferry grec d’une capacité de 1.800 passagers et de 560 véhicules. Ce car-ferry effectuera sa première traversée le 1er juin prochain entre le port de Marseille et celui d’Alger, confient des sources bien informées. La compagnie a prévu un programme «spécial été» pour le transport de nos expatriés, dont la majorité préfère prendre le bateau, un moyen de transport plus économique que l’avion, pour se rendre au bled, sur ces trois car-ferries (Tarik Ibn Ziad, El Djazair 2 et le Tassili).

H. Maalem