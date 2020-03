<span style='text-decoration: underline;'>Rapatriement des passagers algériens bloqués en France</span>:<br><span style='color:red;'>L’ENTMV maintient deux traversées maritimes</span>

Les dessertes aériennes et les traversées maritimes internationales sont très affectées par les mesures prises dans le but de faire face à la propagation du coronavirus.

Après Air Algérie qui a multiplié les mesures sans précédent en suspendant un grand nombre de vols internationaux vers et à partir de plusieurs villes et Capitales, c’est autour de l’Entreprise nationale de transport maritimes des voyageurs (ENTMV) de geler de nombreuses traversées. Ainsi, en raison du niveau de propagation du coronavirus, L’ENTMV avait décidé de suspendre temporairement toutes ses traversées maritimes. Elle a annoncé que ce gel s’étalera jusqu’à l’amélioration de la situation pandémique.

Toutefois, l’entreprise nationale a maintenu deux traversées maritimes afin de rapatrier les passagers algériens, bloqués en France. Les traversées concernées relient les villes de Marseille-Alger et Marseille-Oran et seront assurées par les navires « Tariq Ibn Ziyad » et « El Djazair II », affirme-t-on.

Dans un communiqué rendu public, hier, l’ENTMV a donné plus de détails quant à l’opération de rapatriement de passagers algériens bloqués en France. « Les traversées maritimes reliant l’Algérie à la France du dimanche au mercredi du mois courant seront maintenues pour rapatrier les passagers algériens », précise l’entreprise.

La même source a fait savoir qu’il « s’agit des traversées maritimes à bord du navire « Tariq Ibn Ziyad » qui va assurer la liaison Alger-Marseille du lundi 16 mars et Marseille-Alger du mercredi 18 mars.

Par ailleurs, l’entreprise nationale ENTMV a indiqué que le navire « El Djazair II » va assurer la liaison Oran -Marseille du dimanche 15 mars et Marseille-Oran du mardi 17 mars. Egalement, l’ENTMV a assuré, dans le même cadre, que le gel des traversées maritimes en raison de l’épidémie du virus coronavirus commencera jeudi 19 mars. Avant que les traversées maritimes ne soient gelées, les perturbations ont touché la première fois les dessertes aériennes poussant Air Algérie à suspendre de nombreux vols. La compagnie nationale aérienne a maintenu quelques dessertes afin de rapatrier les ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays.

Des dizaines de ressortissants rapatriées par Air Algérie

En effet, Air Algérie a rapatrié des Algériens pour la plupart des étudiants depuis la région chinoise de Wuhan, foyer de coronavirus, ensuite à partir des Lieux-Saints de l’Islam et plus récemment depuis le Maroc. Il s’agit en tout, près de 160 ressortissants qui ont été rapatriés depuis l’apparition puis la propagation du virus. Le dernier épisode en date est celui des Algériens bloqués dans la ville marocaine de Casablanca. La compagnie nationale aérienne a envoyé samedi dernier vers le Maroc un avion ayant pour mission de rapatrier les premiers ressortissants algériens.

La liste des Algériens désirant retourner au pays a été établie par l’ambassade d’Algérie au Maroc et le rapatriement a été annoncé vendredi par le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Il est à rappeler que dès jeudi soir, les gouvernements algérien et marocain ont décidé de suspendre temporairement leurs liaisons aériennes comme mesure préventive contre la propagation du nouveau coronavirus. Il est à rappeler qu’un avion de la compagnie nationale aérienne a décollé le 2 février dernier à destination de la République de Chine, pour rapatrier les membres de la communauté nationale établis dans la province de Wuhan où l’épidémie était apparue quelques semaines auparavant. Au total, 31 passagers avaient alors été rapatriés, accompagnés d’un staff médical spécialisé à bord du vol parmi lesquels 17 ressortissants libyens, tunisiens et mauritaniens établis à Wuhan étaient aussi rapatriés à bord du même avion à la demande des autorités des leurs pays respectifs. Ensuite, les vols vers les lieux Saints de l’Islam ont été suspendus en raison de l’épidémie du coronavirus à partir du 27 février dernier.

Il s’agit d’une disposition préventive qui est intervenue suite aux recommandations des autorités saoudiennes qui ont décidé de suspendre à titre provisoire les entrées dans le royaume pour réaliser la Omra afin de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus dans le royaume et sa propagation.