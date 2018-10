<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>L’entourage du club divisé Pour un retour des joueurs et de Belatoui</span>

Comme rapporté dans notre dernière édition, concernant le Ghali de Mascara, 12 joueurs n’étant pas du terroir, à priori sans motif valable, ont déclenché une grève.

Et ce, selon leurs propos en revendication de leur du, alors que lors des négociations, il était convenu avec la direction, qu’ils seraient régularisés, dés le renflouement de la caisse par les subventions étatiques, à l’inverse des primes de matchs, qu’ils ont encaissé au jour le jour. D’autre part, de son coté, le coach Belaatoui Omar annoncé partant au MC Oran, a confirmé cette information, par son absence, lors de la reprise des entrainements, en restant injoignable, tant pour les dirigeants du club, que pour la presse locale, sans omettre aussi le manager, Chibani Mokhtar.

Ce scénario, a priori prémédité, avait pris de court les responsables du club, qui sous la présidence de Benfreha Abdelkader, se sont réunis en urgence, à l’effet de prendre des décisions fermes. De ce fait, au cours de ce conclave, et en présence de la presse, qui a été conviée, les présents à l’unanimité ont décidé, de ne pas cautionner cette sorte de chantage, initié par les joueurs, en faisant confiance aux jeunes du terroir, y compris l’entraineur adjoint, Zaim Sid Ahmed, qui a été instruit à poursuivre son travail, comme si rien n’était.

Par conséquent, l’ancien joueur du club et natif du bled, en prévision du prochain match, qui verra le Ghali rendre visite àa l’USM Hadjout, est en train de préparer une équipe, composée d’éléments du cru et des réservistes. Or, depuis hier, la situation s’est inversée, car plusieurs joueurs grévistes se sont manifestés, pour faire savoir au secrétaire du club, leur envie de reprendre l’entrainement, arguant qu’ils ont été manipulés, alors que de leur coté, des intermédiaires et amis du club veulent procéder à une conciliation, entre la direction et le coach Belaatoui Omar, pour qui dit-on, les négociations avec le premier responsable du MC Oran ont capoté, pour des raisons que chacun des proches du club Hamraoui connait. Sauf que dans toute cette marmelade, où chacun dit vouloir faire du bien, les supporters et dirigeants sont divisés, à propos du retour des dits joueurs réfractaires et du coach Belaatoui, car les radicaux des deux camps rappellent, qu’au cours de cette semaine, le club a été l’objet d’une trahison, et que ses auteurs continueront à le faire. Donc il est à espérer que pour l’intérêt du club, la sagesse l’emporte, et que chacun des acteurs directs de cette situation en tire une leçon. Ils doivent savoir, que nul n’a le droit de jouer, et ce, quelque soit le prétexte, avec les valeurs d’un club, au passé historique, tel que le Ghali.

B. Berhouche