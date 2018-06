<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Badou Zaki dit viser «au moins le podium»</span>

Le nouvel entraîneur du MC Oran, Badou Zaki, a indiqué, dans la soirée de mercredi à Oran, qu’il visait «au moins le podium» à la fin de la saison du prochain championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

Le MCO jouait souvent les premiers rôles lors des précédents exercices, mais l’équipe n’arrivait pas à gagner des titres ou terminer parmi les trois premiers. Nous essayerons de faire mieux la saison prochaine», s’est engagé le technicien marocain lors d’une conférence de presse. Badou Zaki vient de rejoindre le club phare de la capitale de l’Ouest du pays pour un contrat d’une année. Il succède au Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, qui avait conduit les «Hamraoua» à finir la précédente édition du championnat à la quatrième place. «Un grand club comme le MCO mérite de gagner des titres. Je suis là d’ailleurs pour l’aider à renouer avec les consécrations que toute cette grande ville attend aussi», a poursuivi le coach. Les «Rouge et Blanc» attendent de soulever leur premier trophée depuis 1996, soit l’année qui les a vus gagner leur dernier titre lorsqu’ils avaient remporté la Coupe d’Algérie. L’ancien sélectionneur du Maroc effectuera pour l’occasion sa deuxième expérience dans le championnat algérien après avoir dirigé le CR Belouizdad, lors de la saison 2016-2017, une expérience qu’il a jugée «réussie» pour avoir mené cette équipe à se maintenir en Ligue 1 et aussi et surtout remporter la Coupe d’Algérien en fin de saison. Il a souligné au passage qu’avant d’atterrir au MCO, il était en contacts avec un autre club algérien (USM Alger, ndlr), sauf que ces contacts n’ont pas abouti, avant qu’il soit approché par le président du Mouloudia d’Oran, Ahmed Belhadj, qui l’a convaincu du projet qu’il comptait réaliser avec son club. «Le fait que le MCO ait réussi la saison passée à figurer parmi le trio de tête pendant au moins 20 journées, prouve que cette équipe a du potentiel pour jouer les premiers rôles. Je suis là justement pour l’aider à progresser davantage», a-t-il poursuivi. Concernant justement l’effectif sur lequel il comptera la saison prochaine, le successeur de Bouakaz n’a rien voulu dévoiler à propos des potentielles recrues de l’équipe lors du mercato estival. «Beaucoup de noms circulent déjà comme étant des potentielles recrues du Mouloudia, mais moi, je dis que ce ne sont pas tous ces joueurs qui vont nous rejoindre cet été. On sera mieux fixés dans ce registre d’ici à deux semaines», a-t-il précisé, ajoutant que le club est censé notamment engager un gardien de but à «égale valeur ou meilleur» que le désormais ex-portier de l’équipe, Abderraouf Nateche, parti, il y a quelques jours vers la JS Saoura, vice-championne d’Algérie. Zaki, qui a fixé la date du 1er juillet prochain pour la reprise des entraînements, a encensé au passage son nouvel adjoint, qui n’est autre que son compatriote Hassen Dellal.