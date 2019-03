<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2019 </span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur de Guinée-Bissau «confiant» pour la qualification</span>

Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, s’est dit «confiant» de pouvoir qualifier l’équipe nationale à sa deuxième Coupe d’Afrique des nations (CAN), un objectif qui doit d’abord passer, selon lui, par un bon résultat des Djurtus (surnom des joueurs de l’équipe nationale) pour leur dernier match décisif, dans le groupe K des éliminatoires contre le Mozambique, le 23 mars au stade National «24 de Setembro» de Bissau.

« Nous allons nous qualifier», a déclaré Baciro Candé, ajoutant que son staff technique, ses joueurs et les Bissau-guinéens ne pensent actuellement qu’à la qualification des Djurtus pour la deuxième fois consécutive à la CAN d’Egypte 2019, après l’édition du Gabon en 2017 où ils ont été éliminés au premier tour. Le match contre le Mozambique est «extrêmement important», pour le sélectionneur, vu que son résultat va sceller l’avenir de chacune des deux équipes lusophones au sujet de cette CAN, qui se disputera en été, du 21 juin au 19 juillet prochain.

Baciro Candé a invité en outre les autorités sportives de son pays à mettre à la disposition de son équipe les moyens nécessaires pour réaliser les «rêves» qu’il nourrit pour le football bissau-guinéen, notamment la «qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar».

«Le Mondial est mon plus grand rêve. Et je crois que c’est possible, nous avons toutes les conditions, nous avons des valeurs et de bons joueurs qui peuvent nous qualifier pour la coupe du monde pour la première fois», a laissé entendre le sélectionneur des Djurtus.