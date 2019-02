<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Afrique (Gr.C) </span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur du TP Mazembe salue la réintégration d’Al-Ismaïly</span>

L’entraîneur du TP Mazembe Pamphile Mihayo Kazembe a salué ce lundi la décision prise dimanche par le jury d’appel de la Confédération africaine (CAF) de réintégrer le club égyptien d’Al-Ismaïly à la phase de poules (Gr.D) de la Ligue des champions.

Cette décision fait beaucoup de bien à mon équipe qui a pu récupérer ses trois points perdus. Cela nous fera un match de plus pour la qualification, mais on ne va rien lâcher», a affirmé le coach de TPM en conférence de presse tenue à Tunis. L’équipe congolaise affrontera mardi en déplacement les Tunisiens du Club Africain, dans le cadre de la 4e journée du groupe C, où figure également l’un des deux représentants algériens le CS Constantine. Disqualifiée suite aux incidents lors de la réception du Club Africain (défaite 2-1), Al-Ismaïly a été réintégré dans l’épreuve et doit ainsi livrer la double confrontation face au CSC coptant pour la 3e et 4e journée. A l’issue de la réintégration du club égyptien, le CSC et le TP Mazembe partagent le fauteuil de leader avec 6 points chacun, devant le Club Africain (3 pts), alors qu’Al-Ismaïly ferme la marche avec 0 point.