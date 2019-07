<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Ifticene se rapproche de l’USM Bel Abbès</span>

L’entraineur Younes Ifricene est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel-Abbès pour s’engager avec le club local pensionnaire de la Ligue 1 de football, a-t-on appris mercredi de la direction de cette formation de l’Ouest du pays.

«Nous avons bien avancé dans les négociations avec Ifticene depuis mardi soir et il est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel Abbès pour discuter des derniers détails du contrat qui devrait le lier avec le club et éventuellement le signer», a déclaré à l’APS le directeur général (DG) de l’USMBA, Kaddour Benayad. Ifticene devrait ainsi succéder à Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions vendredi dernier, et ce, avant même que le nouvel exercice ne commence, rappelle-t-on. A propos justement de Slimani, arrivé au club lors des dernières journées de l’exercice précédent, au terme duquel il a réussi à le sauver de la relégation, son contrat n’est toujours pas résilié, selon la même source. «Cet entraineur exige le versement de la prime du maintien que le président du club lui aurait promise selon ses dires, or nous n’avons aucun document qui prouve cet engagement», a encore précisé le DG de la formation de la «Mekerra».

Par ailleurs, le même responsable a affirmé que l’opération de recrutement de l’USMBA.