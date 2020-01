<span style='text-decoration: underline;'>Monaco</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Moreno évasif sur l’avenir de Slimani</span>

L’entraîneur de l’AS Monaco (Ligue 1 française de football), Robert Moreno, est resté évasif sur l’avenir en Principauté de son attaquant algérien Islam Slimani, à qui on prête des envies de départ durant le mercato hivernal.

«En ce moment, lui (Slimani) et chaque joueur peuvent partir ou rester», a lancé Robert Moreno au micro de RMC Sport. «On est en période de mercato, rester ou partir, tout est possible. J’ai lu beaucoup de choses sur Slimani, il faut voir ce qu’il en est», s’est-il contenté de dire. Titulaire indiscutable en début de saison, l’avant-centre algérien (31 ans) ne fait plus l’unanimité depuis l’arrivée du technicien espagnol sur le Rocher et vit une période difficile. Une nouvelle fois en tribunes lundi face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France, il est fréquemment associé à un départ depuis quelques jours, notamment vers l’Angleterre où il serait pisté par Tottenham et Aston Villa, selon le Telegraph. Pour la presse française dont Monaco-Matin, l’avenir de Slimani sur le Rocher s’inscrit en pointillés. Malgré ses 7 buts et 8 passes décisives en 13 matches de Ligue 1 sur la première partie de saison, Islam Slimani, prêté par Leicester jusqu’à la fin de la saison, n’a disputé qu’une rencontre depuis l’arrivée de Robert Moreno sur le banc de l’AS Monaco. C’était sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (3-3), où il avait inscrit le 3e but du club de la Principauté. Le limogeage en décembre de l’entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l’origine du recrutement de Slimani, et son remplacement par l’Espagnol Robert Moreno, a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale.