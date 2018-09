<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran </span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Zeghdoud tire déjà la sonnette d’alarme</span>

L’ASM Oran, qui s’est renforcée durant l’intersaison par des joueurs d’expérience en vue de jouer la carte de l’accession en Ligue 1 de football, est confrontée, de nouveau, à des problèmes financiers risquant de remettre en cause l’objectif tracé, selon son entraineur Mounir Zeghdoud.

Pour le coach de la formation oranaise, «les promesses non tenues par les dirigeants sont pour quelque chose dans la récente contre-performance à domicile face au MC Saida (0-0)», vendredi passé dans le cadre de la 4e journée. Zeghdoud, qui a rejoint le club de M’dina J’dida cet été, a ajouté, dans une déclaration à l’APS, qu’il craignait énormément que l’aspect financier soit derrière un éventuel échec de son équipe dans le championnat, estimant que ses joueurs sont affectés moralement en constatant que leurs dirigeants tardent encore à honorer leurs engagements. Les problèmes financiers sont récurrents à l’ASMO qui évolue pour la troisième saison de suite en Ligue 2. Les mêmes problèmes ont même failli valoir la relégation à la deuxième formation-phare de la capitale de l’Ouest lors de l’exercice passé. Le patron de la barre technique des Vert et Blanc a ajouté qu’il était «déjà temps de tirer la sonnette d’alarme afin que les dirigeants agissent rapidement pour permettre à son effectif d’aborder cette saison dans de bonnes dispositions». La direction de l’ASMO avait procédé à un véritable remue-ménage au sein de son effectif au cours de l’intersaison, en engageant plus de dix nouveaux joueurs dont des éléments expérimentés sur lesquels elle mise énormément pour retrouver l’élite. Les résultats de protégés de Zeghdoud après quatre journées de compétition sont jugés moyens en glanant 5 points sur les 12 possibles, après une victoire, deux nuls et une défaite. L’ASMO occupe la 9ème place devancée de quatre points par le leader, l’ASO Chlef. Par ailleurs, les travaux de la pose d’une nouvelle pelouse synthétique au stade Habib-Bouakeul, touchent à leur fin, a-t-on appris de la direction de l’ASMO qui aspire retrouver son stade fétiche dès sa prochaine rencontre à domicile, sachant que l’équipe accueille actuellement ses adversaires au stade Ahmed-Zabana d’Oran.