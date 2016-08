<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span> :<br><span style='color:red;'>L’entretien des écoles laisse à désirer</span>

La problématique de l’entretien des 16 écoles primaires, que compte Aïn El Türck, se pose encore fois cette année, à quelques jours seulement de la nouvelle rentrée scolaire.

Un problème récurrent, qui, à chaque année, provoque le courroux de quelques chefs d’établissements et de parents d’élèves, se plaignant de l’état décadent de la majorité des établissements scolaires. L’état désolant des sanitaires, l’absence de cantines et de chauffage et le manque d’entretien, ressurgissent à chaque nouvelle année scolaire. Un état de fait, qui laisse penser que des efforts financiers et humains ne sont pas consacrés conséquemment en rapport avec l’importance des lieux du savoir. Les quelques efforts consentis par quelques parents aisés, ne suffisent pas quant à eux, à réhabiliter l’image des écoles, ni à fournir les commodités nécessaires pour les jeunes apprenants pour leur épanouissement dans des conditions plus ou moins, acceptables.

La pratique des activités sportives, est devenue une matière pratiquement obsolète, faute de terrains appropriés au sein des établissements scolaires. Pour le moment, seule une école, celle d’El Bahri, tire son épingle du jeu, en préservant un cadre plus ou moins, conforme en matière d’apprêtement structurel, en revanche le reste des établissements subit la disgrâce de la mauvaise gestion et de la négligence.

Karim Bennacef