<span style='text-decoration: underline;'>Hôpital Che Guevara </span>:<br><span style='color:red;'>L’épidémie de rougeole préoccupe le conseil médical</span>

L’admission quotidienne de malades atteints du virus de rougeole à l’hôpital «Che Guevara» de Mostaganem, inquiète et préoccupe les responsables et les membres du conseil médical, en raison du nombre sans cesse grandissant d’hospitalisés (adultes et enfants).

Le service contagieux est saturé. C’est pourquoi le service des urgences médicales est obligé de garder des malades touchés par la rougeole, quelque fois dans des conditions déplorables. Des parents de malades sont mécontents. Jeudi dernier à la suite de la mort d’une fillette atteinte de la rougeole et qui était hospitalisée dans les locaux initialement prévus pour abriter un service d’encopédiatrie, des parents gardes-malades ont manifesté massivement à l’intérieur de l’hôpital leur colère. Depuis quatre mois, plus de sept cent cas de rougeole ont enregistrés et çà continue de sévir (14 morts). Ainsi, pour trouver des solutions répondant à la dimension de l’épidémie, avant-hier lundi, le directeur de l’hôpital et les médecins spécialisés, chefs de services, ont tenu une réunion.

Ils ont étudié la situation, le manque de salles pour recevoir les malades. Le nombre de malades hospitalisés et de morts ont été évoqués. Ils ont parlé de la possibilité d’avoir un hôpital sur les trois ouverts depuis environ dix mois dans la wilaya pour le transfert des malades souffrant de la rougeole et l’hospitalisation des nouveaux cas.

Cette proposition est très favorable pour une prise en charge adéquate des patients. Il est à indiquer, que la rougeole mal soignée, fragilise et peut même faire disparaître le système immunitaire chez le malade, où mort s’en suive. Donc, il y a risque de péril dans la demeure, c’est pourquoi, il faudrait trouver des solutions rapidement, notamment l’ouverture de nouvelles salles répondant aux normes. Le personnel médical et paramédical doit faire preuve de vigilance et d’une conscience professionnelle accentuée (voir article paru dans notre édition du vingt et un du mois courant).

Charef.N