Les chiffres consolidés du commerce extérieur de l’année écoulée, sont rendus publics ces derniers jours. Même si globalement, ils sont beaucoup plus rassurants par rapport aux grands équilibres de la balance commerciale, il reste qu’à voir de près, on retient clairement, que depuis que le gouvernement s’échine à faire changer les choses, l’architecture du commerce extérieur algérien, n’a pas bougé d’un iota. Les hydrocarbures continuent de trôner sur les exportations. Le lait et les céréales demeurent les plus grands postes à l’importation dans l’agroalimentaire. En d’autres termes, en trois ans, le pays donne l’impression, d’être encore en hibernation. C’est juste une impression, à vrai dire, puisque sur le terrain, des initiatives sont prises, des efforts sont fournis et des directives émanant de l’autorité centrale sont données pour une inversion de la tendance, jusque-là mortelle, pour l’économie du pays. On ne peut pas faire au gouvernement et à toutes ses représentations locales, un procès pour laxisme, mais il y a lieu de faire un premier constat qui consiste à reconnaître, que le pays n’est pas encore véritablement tiré d’affaire.

Il y a lieu de souligner, une incapacité quasi-structurelle, de briser le toit de verre, malgré les immenses investissements consentis par l’Etat, pour développer la production nationale et la porter sur les marchés extérieurs. Il faut croire, que les années passaient, mais que la structure de notre commerce extérieur ne changeait pas. Autant dire, que l’Algérien ne fait du commerce, que dans un seul sens. Et qui est derrière cette situation, il faut le dire, problématique ? Ce ne sont pas les consommateurs, ni le gouvernement, mais une faune d’hommes d’affaires qui écumaient le monde, pour trouver le «bon» produit, à vendre aux Algériens. Ce sont ces personnages qui, au fil du temps, se sont transformés en barons de «l’import-import», qui ont conduit le pays, à cette situation compliquée. Il a fallu attendre, la loi des Finances 2018, pour les remettre à leur place. Mais, il faut croire, que le dire ne suffit pas. La grande mission future des pouvoirs publics, mais également des opérateurs économiques, sera de forcer la main à nos importateurs, pour en faire des exportateurs. Cela peut paraître impossible à réaliser. Mais il n’y a aucune autre alternative. Pour preuve, les chiffres apportent cette vérité implacable: où l’Algérie inverse la tendance de son commerce extérieur, ou disparaît. L’équation n’est pas plus compliquée.

Par Smaïl Daoudi