<span style='text-decoration: underline;'>Exposition sur le football et le monde arabe à Paris </span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe du FLN et l’EN 1982 à l’honneur</span>

Exposition sur le football et le monde arabe à Paris : L’équipe du FLN et l’EN 1982 à l’honneur

En effet, cette exposition portera un regard inédit sur l’histoire de 11 moments mythiques qui ont marqué le football arabe, dont algérien, à travers des photographies, des conférences, des documentaires et la mise en place d’un terrain de football sur le parvis de l’IMA pour accueillir des mini-tournois.

S’agissant de l’Algérie, a expliqué l’ambassade d’Algérie à l’APS, hormis le parcours de l’équipe du FLN qui sera mis en exergue, l’EN 82 occupera une place importante dans l’exposition en raison de sa contribution à faire évoluer le règlement de cette discipline suite au fameux match combiné entre l’Allemagne et l’Autriche pour faire barrage à l’Algérie afin qu’elle ne soit pas qualifiée au second tour. Selon l’ambassade, un hommage devrait être, également, rendu aux figures emblématiques algériennes anciennes et contemporaines du football, dont la liste n’a pas été encore finalisée. A la demande de l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a-t-on ajouté, il a été convenu que cette exposition soit organisée dans d’autres villes françaises, notamment dans les banlieues parisiennes, pour permettre à un large public de la découvrir, les membres de la communauté algérienne en premier. Quelle est la place du football dans les sociétés arabes ? Quel rôle jouent les pays du monde arabe au sein de la planète football ? Qui sont les grands acteurs de ce sport ? Ce sont ces questions auxquelles l’exposition tentera d’apporter des réponses. «Très ancré dans la vie quotidienne de la population, le football propose par son histoire une clé de compréhension des enjeux politiques et sociaux qui structurent le monde arabe depuis le début du XXe siècle», a expliqué pour sa part l’IMA qui précise que l’exposition sera illustrée d’objets iconiques mais aussi inattendus : des photographies, des extraits d’archives et de documentaires et des oeuvres contemporaines. «Dans l’ambiance de la coupe d’Afrique des nations (en Egypte) ainsi que de la coupe du Monde féminine (en France) qui se tiendront au même moment, cette exposition sera rythmée par l’émotion, nous faisant vivre ou revivre les grands moments du football arabe», a-t-on ajouté.