<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe féminine chinoise de football en quarantaine en Australie</span>

L’équipe féminine chinoise de football a été placée en quarantaine à son arrivée en Australie pour un match des éliminatoires des Jeux olympiques, de crainte de propagation du coronavirus.

L’équipe féminine chinoise de football a été placée en quarantaine dans un hôtel de Brisbane à son arrivée en Australie pour un match des éliminatoires des Jeux olympiques, de crainte de la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités. «Elles ont été très coopératives, comme l’a été le consulat chinois», a déclaré à la chaîne ABC la cheffe du département de la Santé de l’Etat du Queensland, dont Brisbane est la capitale, Jeannette Young, tout en précisant qu’il s’agissait d’une mesure de précaution, aucune joueuse ne présentant de symptômes de la maladie.

A l’isolement jusqu’au 5 février

A son arrivée à Brisbane à 9h, la délégation a été accueilli par les autorités puis conduite à l’hôtel où elle devra rester isolée jusqu’au 5 février. Le protocole impose en effet un isolement de 14 jours.

«Le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec eux et avec la direction de l’hôtel où ils séjournent pour s’assurer qu’ils sont correctement isolés des autres clients ainsi que du personnel et pour s’assurer que des protocoles sont mis en place pour vérifier leur santé et les garder bien», a déclaré le ministre de la Santé du Queensland, Steven Miles.

Mercredi, la Fédération internationale de ski (FIS) a annoncé l’annulation des épreuves de Coupe de monde de ski alpin prévues en Chine en février. Le coronavirus a causé la mort de 132 personnes, la plupart dans la province du Hubei. Il existe actuellement 6 000 cas confirmés de virus dans le monde et le nombre de cas suspects est passé à plus de 9 000.