<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2018 (Dernier tour qualificatif/Aller )</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe nationale A’ compromet ses chances de qualification</span>

L’équipe nationale A’ des locaux a très sérieusement compromis ses chances de participation au CHAN 2018 après sa défaite 2-1 samedi soir à domicile face à son homologue libyenne en match aller du dernier tour qualificatif .

En s’inclinant samedi soir sur la pelouse du stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, les Verts se sont compliqué la tâche dans la perspective d’une qualification pour le prochain CHAN face au vainqueur de l’édition de 2014. Pourtant tout avait bien commencé pour l’équipe d’Algérie, qui a réussi à trouver les filets adverses au bout de quelques secondes de jeu par l’intermédiaire de l’attaquant Derfalou, mais une grosse bourde du gardien algérien Rahmani et une sortie tout à fait hasardeuse a offert l’égalisation à Ali Ellafi (5 ‘ ) qui n’avait qu’à pousser le ballon dans des buts vides. Prenant le jeu à leur compte, les Verts ont manqué à plusieurs reprises l’occasion de reprendre l’avantage durant la première période notamment sur un coup franc de Ziti repoussé par le montant ( 12’ ), mais surtout sur ce duel remporté par le portier libyen face à Belaouidat. Revenue des vestiaires avec beaucoup d’ambition, l’équipe algérienne s’est encore une fois sabordée toute seule en encaissant un deuxième but d’Ali Ellafi (47 ‘ ) qui a su profiter d’une énième approximation défensive des Verts. Les changements tactiques apportés par la suite par le sélectionneur Lucaz Alcaraz et l’entrée en jeu de Meziane et Meziani, côté Algérien, ne changeront rien au tableau d’affichage.

Dominée durant la grande majorité du match, l’équipe libyenne a réussi «le hold-up» parfait à Constantine donnant pour ce match Aller du tour qualificatif pour la CHAN 2018 une véritable leçon de réalisme aux Verts.