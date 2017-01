<span style='text-decoration: underline;'>Après sa participation à la Coupe du monde militaire au Sultanat d’Oman</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe Nationale Militaire de football de retour au pays</span>

L’équipe Nationale Militaire de Football est arrivée hier 29 janvier 2017 au pays à bord d’un vol spécial, suite à son honorable participation à la Coupe du Monde Militaire du Conseil International du Sport Militaire, qui s’est déroulée du 13 au 29 janvier 2017, et qui a connu la participation de seize (16) pays membres dudit Conseil.

A son arrivée à la Base aérienne de Boufarik, notre sélection nationale militaire a été accueillie par le Général-Major, Chef du Département Emploi et Préparation/EM-ANP, en présence des cadres du Ministère de la défense nationale, où il a présenté les salutations et les félicitations de Monsieur le Vice-Ministre de la défense Nationale, Chef d’Etat- Major de l’Armée Nationale Populaire pour la prestation honorable présentée par les joueurs ainsi que le staff technique et administratif lors de cette compétition mondiale, surtout dans le cadre de l’appui indéfectible du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire qui a mis à leur disposition tout les moyens nécessaires en vue d’assurer les meilleures conditions en matière de préparation, de prise en charge et de suivi technique et médical de notre équipe nationale militaire. Il convient de souligner que lors de cette compétition, l’Algérie se trouvait dans un groupe de haut niveau, comprenant les équipes de la Corée du Nord, de l’Allemagne et de l’Iran. Notre sélection nationale militaire s’est qualifiée à la tête de son groupe au quart de finale et avec neuf (09) points, et a quitté la compétition avec honneur suite d’un match difficile face à l’équipe d’Egypte après les prolongations. La participation Algérienne a été saluée par les médias sportifs et les analystes qui ont mis l’accent sur le grand professionnalisme de notre sélection.