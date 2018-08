<span style='text-decoration: underline;'>Amical USM Bel Abbés 1 – TP Mazembe 1 </span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe type se dessine à 3 jours du jour «J»</span>

Le septième et dernier match préparatif de l’USMBA a attiré avant-hier mardi la grande foule, avec une assistance avoisinant les trente mille spectateurs.

Disputée en nocturne, la joute USM Bel Abbés – Tout Puissant Mazembe a été d’un niveau appréciable, où les deux formations ont produit un football engagé et technique. La première période s’est achevée avec une légère avance des locaux d’un but à zéro, inscrit par le transfuge avant-centre de l’ES Sétif, Mohamed Benayad, juste à la première minute du temps additionnel. Ce dernier profita d’une lumineuse passe de Belhocini, et crucifia le portier, Sylfane du TPM.

Au retour des vestiaires, le saidéen Zouari a failli doubler la mise, mais le poteau droit sauva les congolais. Puis, les visiteurs ne lâchant pas prise, ont réussi à égaliser à cinq minutes du sifflet final, par l’intermédiaire de Makamich. Donc, à trois jours du premier match de l’exercice 2018-2019, le club phare de la Mekerra semble être prêt pour le jour « J », à moins que ce problème de dettes et dus d’anciens joueurs et entraineurs, n’empêche l’USMBA de procéder à la régularisation des nouvelles licences. Autre problème, celui du cas du joueur de cru, Benguettaf sacrifié pour céder la place à Zerrouki, à qui on doit des mensualités depuis la saison passée. A noter, que le voyage vers Sétif s’effectuera selon nos sources par rouie. Un long déplacement, qui aurait pu être évité par un vol Oran – Constantine, par l’actuelle administration. Selon l’entraineur Moez, l’équipe type s’est bien dessinée durant la joute face à Mazembe, et qui sera sans doute la suivante, face à l’entente samedi prochain : Ghoul, Abdelli, Khali, Mesmoudi, Lamara, Tabti, Ait Fergane, Belhocini, Zouari, Belahouel et Benayad.

B. Didéne