<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe vit difficilement ses trêves à répétition</span>

La reprise du championnat de Ligue 1 de football, mercredi prochain, est très redoutée au MC Oran, resté inactif depuis trois semaines au cours desquelles le staff technique a trouvé du mal à maîtriser son groupe.

«Nous n’avons pas été ménagés par la programmation depuis le début de cet exercice, étant donné qu’on nous a obligés à rester inactifs à répétition pendant de longues semaines», a déploré l’entraîneur Bachir Mecheri dans une déclaration à l’APS. Mercredi prochain, le MCO jouera son deuxième match seulement en l’espace de trois semaines. Auparavant, cette équipe a vécu la même situation avant d’accueillir l’USM Alger lors de la précédente journée. «Evidemment, ces arrêts à répétition n’arrangent pas nos affaires. Quand il n’y a pas d’enchaînement de matchs officiels, il devient difficile aux joueurs de garder leur concentration, et du coup, il y a relâchement avec tout ce qui s’en suit comme problèmes d’ordre disciplinaire», a encore regretté le coach oranais. En fait, du côté de la direction des «Hamraoua», on annonce plusieurs sanctions financières prises à l’encontre des joueurs pour conduite incorrecte ou absences injustifiées aux entraînements. Ces sanctions interviennent alors que les protégés de Mecheri sont parvenus à redresser la barre au prix de leur éclatante victoire face au champion sortant, l’USM Alger (4-0) et qui leur a permis de se hisser sur le podium. Mais il sera délicat pour les Oranais de maintenir le même rythme en raison de cette nouvelle trêve à laquelle ils ont été contraints, a estimé leur coach qui a programmé, mardi passé, un match amical pour les siens face au voisin, l’OM Arzew, pensionnaire de la Ligue 2, soldé par un nul (1-1). Pour leur prochaine sortie dans le cadre de la 8e journée, les gars d’»El Bahia» accueilleront le Paradou AC, une aubaine pour prendre leur revanche de cet adversaire qui les avait battus à domicile la saison passée lorsqu’ils luttaient pour leur maintien parmi l’élite. «Ce sera un match très difficile contre une formation qui est certes en difficulté, mais qui pratique un très beau football», a prévenu Mecheri.