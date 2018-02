<span style='text-decoration: underline;'>EHU Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les 11èmes journées de diabétologie inaugurées jeudi</span>

Les 11èmes journées de diabétologie ont débuté jeudi au bloc pédagogique de l’établissement hospitalier universitaire. Le professeur Belhadj Mohammed président du comité d’organisation, nous dira: «ces journées francophones se déroulent sous l’égide de la société francophone de diabétologie. Elles vont permettre de faire connaître les dernières recherches, les nouveaux systèmes pour mesurer la glycémie.

La chirurgie bariatrique est une nouvelle technique aussi pratiquée depuis presque une année à l’EHU sur les malades diabétiques qui sont obèses. Cela permet de réguler la glycémie en reséquant une partie de l’estomac, le sujet va maigrir car, cela diminue la digestion et va réguler la tension artérielle et la glycémie.

La Professeur Anne Vambergue endocrinologue diabétologue au CHU de Lille, nous dira «concernant le diabète gestationnel, le fait qu’il existe encore une controverse quant aux modalités de dépistage notamment et aux critères de diagnostics puisque tous les pays n’ont pas accepté actuellement de proposer les nouveaux critères de l’iadpsg notamment en raison d’une augmentation de la prévalence du diabète, depuis l’année 2010, il y a des études pour le dépistage selon ces critères et d’autres études contre. Maintenant, ce qui a de nouveau, c’est que nous avons les données de l’étude qui a permis d’évaluer la tolérance au glucose chez les mères huit à douze ans après l’accouchement qui montrent qu’il y a un excès de risque de devenir diabétique lorsque l’on a eu un diabète gestationnel selon les critères de l’iadpsg, ces enfants sont également plus à risque de surpoids et d’obésité huit à douze ans après leur naissance donc ces critères même si actuellement ils sont contestés peuvent être valides notamment sur le plan du risque d’identifier une population à risque de devenir des diabétiques de type 2. L’autre point particulier et finalement avec les nouvelles recommandations le dépistage précoce du diabète gestationnel n’a pas pu démontrer, il n’y a pas d’études avec des preuves suffisantes montrant qu’il y a un intérêt de dépistage précocement le diabète gestationnel notamment en dehors du fait d’identifier une population qui était à haut risque et qui était diabétique de type 2 antérieurement à la grossesse».

Cette première journée, rehaussée par la présence du président du comité scientifique, Serge Halimi, a été marquée par une communication du Professeur en médecine interne, Dr Fatima Zohra Mekideche du centre hospitalo-universitaire de Sétif , traitant du diabète au mois de Ramadhan . Il s’agit d’une enquête algérienne sur le jeûne pratiquée au mois sacré par des diabétiques (900 sujets dont 377 de sexe masculin), exposés au risque de l’hypoglycémie ou hyperglycémie, a souligné l’intervenante qui a fait observer que 5 pour cent des jeûneurs ont été hospitalisés.

La flore intestinale et les pathologies métaboliques ont été un autre thème de ce symposium animé par Pr Burcelin Remy, chercheur à l’Institut supérieur de recherche en médecine de Toulouse (France), qui a découvert en 2005 le rôle fondamental de la flore intestinale chez l’individu atteint du diabète, une sorte d’identité des bactéries du diabétique, assurant l’existence de solutions thérapeutiques, soit par des apports de complément alimentaire, soit par des apports pharmaceutiques. Le président du comité national du diabète, Pr Mohamed Belhadj, président de la Société de médecine interne a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marque de ces journées, qu’une trentaine d’interventions de chirurgies de l’obésité morbide (chirurgie bariatrique) ont été effectuées au niveau de l’EHU «1er novembre» d’Oran en une année, en faisant observer qu’il s’agit d’une solution thérapeutique pour sauver la vie des patients qui ont des complications cardiovasculaires liées à l’obésité. Seize (16) communications sont au programme de ces journées de diabétologie, selon les organisateurs qui prévoient au moins une dizaine à la deuxième journée, abordant notamment les maladies cardiovasculaires liées au diabète.

Bekhaouda Samira