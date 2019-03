Réalisés en 2012 et attribués en 2015 par l’APC d’Aïn El Türck, les 300 locaux commerciaux répartis entre Cap Falcon, Haï Bensmir et Bouisseville, et destinés aux jeunes chômeurs de la commune sont livrés à un vandalisme sans précédent.

Selon un constat établi sur les lieux, au fil du temps, aucune porte, ni fenêtre, ni plomberie, ni réseau électrique d’ailleurs, n’ont résisté aux actes de dévastation perpétrés par des énergumènes. Même le carrelage et les portes de fer ont été arrachés ou saccagés. Mieux encore, les lieux ont été investis par des hordes de marginaux qui y ont trouvé un refuge idéal pour s’adonner aux orgies et aux beuveries. D’autres ont carrément squatté les locaux pour en faire leur gite temporaire. Ce qui soulève autant d’interrogations, est le fait que depuis leur attribution, ces locaux commerciaux sont demeurés étrangement inoccupés par leurs bénéficiaires. Et dire que ces locaux commerciaux avaient soulevé tant de polémiques et de contestations de la part des jeunes chômeurs d’Aïn El Türck. Certains jeunes, animés de bonne foi et très rares d’ailleurs, qui avaient souhaité rejoindre leurs locaux, se disent désappointés par l’état actuel des lieux, qui n’offrent ni sécurité, ni commodité, au vu de leur dégradation avancée.

D’ailleurs, même les habitants prés des centres commerciaux, n’ont pas manqué à plusieurs reprises d’attirer l’attention des autorités locales sur la mauvaise fréquentation et l’insécurité qui règnent en ces lieux et craignent surtout pour leurs enfants en bas âge. Quant au sort qui sera destiné à ces locaux, celui-ci dépendra des pouvoirs publics qui pourraient éventuellement les reverser vers d’autres utilités publiques, si leurs bénéficiaires refusent de les exploiter.

Karim Bennacef