<span style='text-decoration: underline;'>Placés en confinement pendant 14 jours au complexe des « Andalouses » d’El Ançor</span>:<br><span style='color:red;'>Les 750 passagers du bateau El Djazair libres de rentrer chez eux</span>

Déclarés indemnes de toute contamination au COVID-19, après un confinement de 14 jours au complexe touristique des « Andalouses » d’El Ançor, daïra d’Aïn El Türck, les 750 passagers du bateau El Djazaïr, sont libres de rentrer chez eux. La décision a été prise après que l’équipe médicale qui a suivi l’état de santé des 750 personnes durant leur isolement dans le complexe touristique, a jugé leur situation totalement hors de danger.

Pour rappel, les ressortissants algériens étaient à bord du paquebot El Djazaïr, en provenance de la ville française de Marseille qui a débarqué au port d’Oran le 18 mars dernier. Afin d’éviter toute éventualité de propagation du coronavirus et ce, conformément aux recommandations des autorités sanitaires algériennes, il a été décidé de leur mise en confinement dans une structure éloignée et isolée et leur offrant toutes les commodités pour un séjour confortable avec une totale prise en charge médicale. Des témoignages récoltés parmi les personnes ayant séjourné dans le cadre de ce confinement au complexe des Andalouses, rapportent la qualité des prestations qui leur ont été offertes.

Karim Bennacef