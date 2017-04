<span style='text-decoration: underline;'>UN GROUPE TERRORISTE VOULAIT COMMETTRE DES ATTENTATS CRIMINELS À ORAN </span>:<br><span style='color:red;'>Les accusés condamnés aux peines de 5 et 12 ans de réclusion retenues</span>

Accusés dans une affaire de création et appartenance à groupe terroriste activant à l’intérieur et l’extérieur du pays “Deach”, et apologie à groupe terroristes, cinq jeunes arrêtés à Oran, ont été jugés hier par le tribunal criminel de la cour d’Oran. On notera les prévenus M.F, L.R, N.Kh, F.M.A et B.A. Ce dernier, ne devait répondre que du chef d’inculpation apologie à groupe terroristes.

Des informations parviendront aux éléments sécuritaires sur un groupe de terroristes qui activait à Oran et avaient même des relations avec le groupe armé Deach. Une enquête, qui permettra aux enquêteurs d’apprendre que ces derniers, préparaient des attentats à Oran dont un visant des Russes au boulevard Charlemagne et un autre attentat qu’ils devaient mener au niveau de Santa-Cruz. Les mis en cause seront arrêtés en mars 2016, après une minutieuse enquête, des documents dont des photos portant sur l’organisation de Deach à l’étranger seront saisis à leur niveau. Par ailleurs, on apprendra que deux de ces mis en cause avaient fait des voyages vers la Turquie. Un de ces derniers s’y était rendu 2 fois et avait été arrêté par la police turque. Cités hier à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, les cinq mis en cause réfuteront d’emblée, les accusations retenues contre eux, déclarant qu’ils ont été torturés pour que ces aveux leur soient soutirés. Ils expliquent que les documents trouvés à leur niveau faisant l’apologie au terrorisme, ne sont en fait que des photos prises sur le net. Quant au prévenu qui a été arrêté en Turquie, il dira que cette arrestation a eu lieu après qu’une dispute l’a opposé à un Turc. J’ai été alors arrêté pendant sept mois, mais jamais mon arrestation n’a porté sur une entrée clandestine en Syrie à partir de la Turquie. Un autre élément de ce groupe signalons-le, avait également fait un séjour en Turquie mais ce dernier ne s’est rendu dans ce pays qu’une seule fois. Le représentant du ministère public requit contre les quatre principaux accusés la perpétuité revenant sur les détails et faits de cette affaire, qui sont dira-t-il très graves et demandera 15 ans contre B.A. Quant à la défense, elle plaidera la non culpabilité de ses mandants, expliquant qu’aucune preuve n’a été retenue contre ces accusés.

Abdelkrim.F