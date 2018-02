La mission Pierre Gattaz, à la tête de la plus importante délégation d’hommes d’affaires français, la première après la visite très remarquée du président Emmanuel Macron, a lieu dans un contexte bilatéral le moins qu’on puisse dire, est qu’il soit l’un des meilleurs que les deux pays ont connu en cinquante cinq années de relations en dent de scie. Force est de reconnaître en effet, que le discours franc et direct du président Macron est parvenu à imprimer une marque de franche sincérité dans le discours de l’Hexagone pour ce qui concerne l’histoire commune des deux pays. Sans aller jusqu’à la repentance des crimes coloniaux, il a créé une véritable opportunité de poursuivre sur la voie de la reconnaissance des méfaits historiques de la France coloniale.

A cet aspect prioritaire dans la refondation des relations algéro-françaises, Emmanuel Macron a donné un aperçu de ce que seront les rapports «d’égal à égal» entre Alger et Paris. L’on a vu cela sur la question du nord Mali où malgré la création de la fameuse force G5 dans la région du Sahel, la France soutient clairement le bien fondé de la position algérienne sur la question. La France Macron n’a donc pas de complexe vis-à-vis de son ancienne colonie. Elle n’entrevoie plus ses rapports avec notre pays sous l’angle étroit et paternaliste du colonisateur complexé d’avoir perdu son «paradis sur terre».

Quant à Pierre Gattaz, un authentique homme d’affaires décomplexé par rapport à la question de l’Histoire, il se voit certainement conforté dans son travail en Algérie. Il n’y aura pas de voix discordante de l’Elysée, de Matignon ou du Quai d’Orsay qui viendraient «saboter» sa mission, appelée à durer plusieurs années en Algérie, compte tenu de la création du Conseil d’affaires algéro-français.

Il reste que les relations entre les Etats est exclusivement une affaire d’intérêts mutuels. Dans les projets que Gattaz vient discuter à Alger, la France a sans doute beaucoup à gagner et l’Algérie aussi. Maintenant que le climat politique semble autrement plus serein que d’habitude, il y a là une belle occasion pour aller de l’avant et gagner une bataille décisive contre les nostalgiques de l’Algérie-française.

Par Smaïl Daoudi