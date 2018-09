Les «affaires foncières» louches et scabreuses

Le ravalement d’une façade d’immeuble, l’entretien de la route et du trottoir, la chasse aux «nids de poules» sauvages, la signalisation d’un chantier ou l’embellissement de sa clôture, le ramassage de déchets et déblais abandonnés, la maintenance de l’éclairage public, l’entretien des réseaux d’assainissement et bien d’autres tâches relevant des missions élémentaires d’une APC, semblent toujours inscrites au registre de ces campagnes de conjecture, menées tambour battant et médiatisées comme s’il s’agissait d’un «glorieux exploit» ou d’une prouesse extraordinaire devant être remarqué et applaudi par l’opinion locale. Certes, en ces temps marqués par le fort recul des valeurs civiques et de la responsabilité citoyenne, il fallait bien trouver des palliatifs permettant de mobiliser et de sensibiliser les habitants sur les enjeux de l’hygiène et de l’entretien de l’environnement.

Mais le rassemblement de quelques acteurs, du mouvement associatif officiel, est loin de pouvoir assurer une réelle implication de la population dans la préservation et l’entretien du cadre urbain, à travers un grand nombre de quartiers et de cités d’habitat urbain. Lors d’une récente réunion de l’exécutif de Wilaya, M. Mouloud Chérifi, wali d’Oran, a encore une fois ordonné aux gestionnaires concernés, d’accélérer les opérations de curage des avaloirs ainsi que l’acquisition des bacs à ordures dans les cités et quartiers qui enregistrent un manque cruel de ces équipements de collecte et de ramassage.

En s’impliquant lui-même dans le détail de ces tâches municipales, le Wali d’Oran, fidèle à sa réputation, semble résolu à combattre les carences et les insuffisances qui, depuis toujours, marquent ce volet de gestion des affaires communales.

Malheureusement, le laxisme des uns et l’incompétence des autres ne permet pas toujours d’atteindre le bon résultat escompté, surtout quand on constate que la mairie concernée, patauge dans des conflits internes et des querelles partisanes, nourries par la seule course au pouvoir, aux prébendes et aux privilèges.

C’est notamment le cas dans les APC d’ Ain El Turck et de Bir El Djir, où les «affaires foncières», plutôt louches et scabreuses ne cessent de proliférer…

Par S.Benali