<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz</span>:<br><span style='color:red;'>Les agents de sécurité protestent</span>

Depuis quelques jours, l’actualité locale semble toucher le ministre de l’énergie et en particulier, Sonelgaz.

Ainsi, le symposium de l’énergie renouvelable qui a vu la présence du ministre de l’énergie et qui a parlé de la Sonelgaz et de ses progrès.

Le lendemain, c’est le DG de Sonelgaz qui a réuni les travailleurs et cadres de Sonelgaz pour l’installation du nouveau directeur de la wilaya d’Oran. Le DG de Sonelgaz a parlé de l’activité de l’entreprise et de sa bonne santé « grâce, dit-il, aux sacrifices des employés et de leur rendement ».

Mais, ce mardi, c’est les agents de sécurité qui se sont rassemblés devant l’agence Sonelgaz de la place Murat pour protester sur le fait que leur département de sécurité n’est pas concerné par le partage des bénéfices. Ils étaient nombreux à se regrouper afin de faire valoir leurs droits, qu’ils existent et qu’ils accomplissent un travail utile et nécessaire dans l’intérêt de l’entreprise.

