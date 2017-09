Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présenté le Plan d’action du gouvernement devant le parlement dimanche passé. Depuis, les débats se poursuivent au sein de l’hémicycle. Un hémicycle, malheureusement à moitié vide ou à moitié plein, c’est selon le degré d’optimisme ou de pessimisme de chacun. Un état de fait qui a chagriné beaucoup d’Algériens qui ne comprennent toujours pas les agissements de ces élus censés les représenter au niveau national.

Mais qu’à cela ne tienne, car, si les députés ont brillé par leur absence, du moins ces trois derniers jours, il n’en demeure pas moins, que le plan d’action du gouvernement est un vrai sujet de discussion dans le pays. Sur les pages des journaux et les sites d’information, le débat fait rage, notamment autour du financement non conventionnel annoncé par Ouyahia. Les pour et les contre se livrent des batailles intéressantes à suivre et les arguments des uns et des autres sont de haute facture.

Des experts de différentes écoles économiques avancent leurs arguments et plaident pour ou contre la proposition gouvernementale. Parfois dans l’excès, parfois dans la retenue, il n’en demeure pas moins que le débat est pratiquement national. Il faut dire que la situation délicate que traverse le pays, a réveillé les consciences, peut-être sauf celles des députés absents de l’hémicycle.

Les Algériens se rendent bien compte qu’ils sont à la croisée des chemins et que de la justesse et de l’à propos de ce programme du gouvernement, se dessinera l’avenir immédiat du pays. Les choix ne sont pas faciles à prendre et il s’agit de ne pas se tromper, car, beaucoup d’enjeux sont sur la table. Une probable sortie de crise, une vraie relance économique, une rupture définitive avec la dépendance des hydrocarbures, mais aussi une paix sociale et une stabilité dont a besoin le pays pour mener à bien toutes ces réformes contenues dans le programme gouvernemental.

Maintenant, si nos députés ont encore une fois failli, ce n’est pas nouveau et la chose ne surprend pas trop les Algériens. Mais, il reste que cette défaillance individuelle, voulue par ces élus du peuple, fait mal à la démocratie naissante dans notre pays qui a besoin de voir toutes les forces vives de la nation impliquées dans cette grande œuvre d’édification qui attend l’Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi