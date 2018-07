<span style='text-decoration: underline;'>Basket / Championnat arabe U18</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens au Caire pour les «premiers rôles»</span>

La sélection algérienne de basket-ball des moins de 18 ans (U18 garçons) prendra part à la 17e édition du Championnat arabe des nations, prévue du 15 au 24 juillet au Caire (Egypte), avec l’ambition de «jouer les premiers rôles» et «préparer convenablement» les éliminatoires du Championnat d’Afrique de la catégorie qui restent «l’objectif principal» de l’entraîneur national, Yahia Mohamed.

«Nous allons jouer nos chances à fond, mais cette participation au Championnat arabe va plus nous permettre d’avoir des matchs dans les jambes et gagner de l’expérience en vue des éliminatoires du Championnat d’Afrique qui restent l’objectif principal de cette jeune équipe», a déclaré Yahia à l’APS. «Nous devrons également faire face à l’absence de nos quatre meilleurs joueurs qui ont été retenus pour disputer les Jeux africains de la jeunesse avec la sélection de basket 3×3. Ce sera donc une compétition intermédiaire qui va nous permettre de préparer convenablement l’Afrobasket-2018», a-t-il souligné. En prévision du rendez-vous cairote, le Cinq national a effectué un stage en commun avec son homologue tunisien en Tunisie, ponctué par trois matchs amicaux. «Le stage en Tunisie a été très bénéfique pour l’équipe. Nous avons disputé trois rencontres amicales dont deux face à la sélection tunisienne. Les joueurs ont bien réagi même face à une sélection seniors de la région de Sousse», s’est félicité Yahia. Côté effectif, le staff technique, composé également de l’ancien international du NA Husseïn-Dey, Reda Hachemi, a retenu une liste de 12 joueurs dont la majorité sont nés en 2001. «Nous avons un groupe de jeunes joueurs en plein apprentissage qui ne demandent qu’à s’améliorer en disputant le maximum de matchs. Nous avons également gardé des joueurs de la sélection U16 qui ont déjà disputé des compétitions internationales», a ajouté le coach national. La sélection algérienne, qui a regagné Alger par route jeudi, s’est envolée vendredi pour la capitale égyptienne. «Nous faisons face à un problème de récupération. Nous avons alors établi un programme pour gérer la fatigue des voyages et aborder la compétition dans les meilleures conditions», a conclu Yahia.

La 17e édition du Championnat arabe des nations (U18 – garçons), verra aussi la participation de la Tunisie, du Soudan, de la Jordanie, du Bahreïn, des Emirats arabes unis et de l’Egypte, pays organisateur. La réunion technique pour décider de la formule de compétition et l’ordre des rencontres est prévue samedi.

Lors de la dernière édition disputée également au Caire en 2016, l’Algérie s’était contentée de la 4e place après sa défaite en match de classement face à la Tunisie (67-79). Elle avait été éliminée auparavant en demi-finales par le Liban (68-78).