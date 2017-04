<span style='text-decoration: underline;'>Challenge Mondial/cadet-2017 (ITTF)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens Chaichi et Tighercifi dans l’équipe africaine pour le Mondial de Fiji</span>

Les pongistes algériens Abdelbasset Chaichi et Nourhane Houda Tiguercifi ont été retenus dans les sélections africaines (garçons et filles) qui vont représenter le continent au prochain Challenge Mondial des cadets (ITTF-2017), dont la date sera communiqué ultérieurement, rapporte lundi le site de la fédération internationale de tennis de table (ITTF).

Les équipes africaines ont été dégagées des championnat d’Afrique (cadet-juniors) qui se sont déroulés en Tunisie du 9 au 15 avril, avec la participation des meilleurs pongistes du continent. La sélection africaine garçons qui sera composée de quatre pongistes, comportera également, le Tunisien Youssef Ben Attia, l’Egyptien Mohamed Azzam et le Congolais Régis Kiassi.

Outre l’Algérienne Tighercifi, l’équipe des filles est constituée de Kiara Naidoo (Sud-Africaine), Garci Fadwa (Tunisie) et Hana Mahmoud (Egypte). Les pongistes Chaichi (Algérie) et Kiassi (Congo) avaient déjà fait partie de la sélection africaine, lors de l’édition-2016 à Shanghai, alors que chez les filles, les quatre joueuses feront leurs débuts au Challenge Mondial-Cadet. Pour diriger les athlètes à Fidji, la Confédération africaine de tennis de table a retenu un staff technique composé de trois techniciens. Il s’agit de l’Algérien Salim Hamani, le Tunisien Ghazy Ben Kahia et l’Egyptien Othmane Bacent.

Le championnat d’Afrique cadets qualifie les quatre premiers, au challenge mondial de la catégorie, une compétition à laquelle un seul athlète par nation est autorisé à prendre part.

Le tennis de table algérien était représentée à Tunis par une sélection de seize (16) athlètes dont 8 filles qui ont pris part, sur place, à plusieurs compétitions internationales, dont le championnat d’Afrique (cadets, juniors et espoirs) du 9 au 15 avril, en présence des meilleurs pongistes du continent.