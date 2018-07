<span style='text-decoration: underline;'>Attention danger ! </span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens, l’été et la malbouffe</span>

Les dernières statistiques font ressortir 926 cas au cours des premiers mois de 2018. C’est-à-dire avant l’avènement de l’été. Il y a lieu de constater, qu’il n’existe aucune raison de penser que 2018 sera différente de l’année précédente, puisqu’on ne sent pas un déploiement particulier des autorités de contrôle ou autre acteur public.

La saison estivale est synonyme de détente, de farniente et de légèreté. Qu’ils prennent leur congé ou pas durant cette période de l’année, les Algériens ont tendance à tirer profit, puisque c’est en été qu’ont lieu les mariages, une occasion de fête et de détente. On pourrait dire que les mois de l’été, sont le meilleur moment de l’année. Sauf que cette saison comporte quelques dangers inhérents à sa nature même. Et pour cause, la chaleur, élément dominant et déterminant, constitue en réalité, une porte ouverte à de multiples tracas qui peuvent conduire à de véritables drames. Ceux-ci, sont généralement liés à l’alimentation, en ce sens qu’elle constitue un véritable danger pour les Algériens. Il faut dire que les commerçants qui ne respectent pas la chaîne du froid, exposent les consommateurs à une intoxication susceptible de provoquer d’importants dommages. Il faut dire, à ce propos, que les services des urgences de tous les hôpitaux du pays, enregistrent un pic d’admission durant l’été spécifiquement. Les glaces en constituent les principales causes d’intoxication. Milieux propice au développement des microbes, ce produit de large consommation durant l’été, conduit des centaines de personnes aux urgences aux quatre coins du pays. Les conséquences vont d’une petite diarrhée à des interventions chirurgicales lourdes et parfois au décès. Cet état de fait, fait partie du lot des Algériens à chaque saison estivale. Il serait incorrect de dire que tous les commerçants vendent des produits impropres à la consommation, mais dans le même temps, il est clair que le phénomène n’est pas marginal et n’importe quel citoyen, même s’il fait attention à ce qu’il mange, peut faire les frais d’un commerçant indélicat.

Les chiffres sont parlants à ce propos. L’on notera déjà, que plus de 35% des intoxications enregistrées annuellement, sont le fait de la pâtisserie. Il faut savoir également, que pour la seule année 2017, les services hospitaliers du pays, ont comptabilisé 10.000 cas d’intoxication. Dans le lot, on retrouve les «petits bobos», mais aussi de véritables «épidémies» touchant des dizaines de personnes. Il faut rappeler, à ce propos, que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a enregistré plus de 10.000 cas d’intoxications alimentaires en 2017 relevant que 40% des cas surviennent durant les fêtes et 60% au niveau des restaurants collectifs, particulièrement les écoles et universités. Les dernières statistiques, font ressortir 926 cas au cours des premiers mois de 2018. C’est-à-dire avant l’avènement de l’été.

Il y a lieu de constater, qu’il n’existe aucune raison de penser que 2018 sera différente de l’année précédente, puisqu’on ne sent pas un déploiement particulier des autorités de contrôle ou autre acteur public. Les Algériens sont invités par des spots du ministère de la Santé, de faire très attention à leur consommation. Une démarche de communication certes importante, mais insuffisante pour faire fléchir les chiffres des intoxications estivales.

En attendant, une action forte et visible, les directions du Commerce des wilayas, agissent en amont et agissent contre les commerçants indélicats. Ainsi, les dernières activités de ces derniers jours, font état de la saisie à Alger, de près de 5 tonnes de viandes et d’aliments impropres à la consommation à travers plusieurs restaurants au niveau des plages algéroises.

Cela, sur la période s’étalant du 1er juin au 5 juillet derniers. On apprendra que la direction du Commerce de la wilaya d’Alger, a mobilisé 14 brigades composées de 30 agents de contrôle de qualité répartis sur 6 inspections (Rouiba, Dar Beida, Hussein Dey, Bab El Oued, Cheraga et Zeralda), pour inspecter la qualité des prestations fournies au niveau des plages. Le même schéma a été reproduit à travers les différentes régions du pays, avec un succès relatif d’une wilaya à l’autre. A Batna, par exemple, 1,38 quintal de viandes rouges et blanches, ont été saisie par les services de la protection et promotion de l’environnement de l’APC de Batna en collaboration avec la sûreté de wilaya, au motif qu’elles sont impropres à la consommation. Cette opération, comme tant d’autres, s’inscrit dans le cadre d’une série de contrôles des commerces entamée par divers services publics. Mais force est de constater, que l’intervention de l’Etat, demeure en deçà de l’importance du phénomène.

Alger: Smaïl Daoudi