Les Algériens ne sont pas dupes

Après l’affaire des migrants et l’Iran, le «char» médiatique s’acharne sur l’Algérie et emploie cette fois une obscure journaliste, née algérienne et qui a tronqué sa nationalité contre un petit chez-soi en Belgique pour venir nous donner des leçons de dignité et d’amour propre. Les Algériens qui vivent en Algérie, en ont assez pour se faire berner par cette énième campagne qui sent le complot à plein nez. Il faut dire que ceux qui ont actionné cette propagandiste au service des «faiseurs de printemps arabes», ont élaboré une véritable campagne de déstabilisation à plusieurs tons, avec l’objectif final, celui de semer le doute au sein de l’opinion nationale. Il est bien évidemment question de la santé du président, avec en prime, plus qu’une allusion cette fois. L’on est censé déduire du discours de Mme Haddad, que la maison Algérie n’a plus de boussole, qu’elle tâtonne sans espoir d’en sortir. Pis encore, on dépeint la présidence de la République comme le repaire d’un homme, un seul, qui y ferait la pluie et le beau temps. Et cette personne n’est pas le président de la République.

Rendons donc le tableau dépeint par cette horde d’intellos du vendredi qui pensent agir sur l’opinion nationale : L’on est invité à croire que l’Algérie du million et de mi de martyrs, de la résistance héroïque face au terrorisme barbare s’est transformée en une République bananière où le Journal officiel sert de papier toilette pour une oligarchie, que disons-nous, pour un seul individu qui ne comprend rien à la gouvernance et, pis encore, se fiche comme de sa première chaussette des intérêts de la nation. Le tableau n’est pas fini. On veut nous faire croire que ces «oligarques» n’ont rien en face. Ils écrasent les lois et les hommes dans ce pays, sans qu’aucune force ne puisse intervenir.

La campagne, plus que virulente et qui suggère un coup d’Etat de palais comme seule issue à ce que les promoteurs qualifient «d’impasse», de «situation confuse», de «dérive monarchique» et Dieu sait quoi encore, n’a certainement pas encore livré le substrat de son venin. Le «meilleure» est à venir se disent les «comploteurs» entre eux et le font dire à «leurs supplétifs». Préparons-nous à entendre des vertes et des pas mûres. Tout le monde le sait, puisque la tactique a déjà été utilisée en Tunisie, en Libye et en Egypte. Mais nous sommes encore en Algérie. Et les Algériens ne sont pas dupes.

Par Smaïl Daoudi