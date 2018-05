<span style='text-decoration: underline;'>Empreinte génétique et photo biométrique sur les visas du Hadj</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens non concernés</span>

La problématique de l’obligation de l’empreinte génétique et la photo biométrique sur le visa du Hadj est close.

Le responsable du bureau d’information de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Alger, Machaal Al-Chamri, a affirmé, hier, que les Hadjis algériens n’étaient pas concernés par cette procédure. Ce système n’est donc pas «à l’ordre du jour», a précisé le responsable saoudien dans une déclaration à l’Agence de presse gouvernementale Aps. Al-Chamri en veut pour preuve que le communiqué publié par l’ambassade de l’Arabie Saoudite au sujet des visas du Hadj et de la Omra «n’en fait pas mention».

Cette réaction claire vient mettre un terme à toute rumeur susceptible de créer quelques désagréments aux Algériens candidats au pèlerinage. Le même responsable a également souligné que les services de l’ambassade «n’ont pas reçu jusque-là aucune instruction pour imposer ce système biométrique aux hadjis ou les concernés par la saison du hadj de cette année en Algérie». Cette exemption permet aux futurs Hadjis d’éviter tout stress, à quelques mois de leurs voyages aux Lieux Saints, mais ne constitue pas pour autant une situation définitivement acquise. Il se peut que pour les prochaines saisons, les candidats au voyage en Arabie Saoudite pour cause religieuse soient concernés par le système d’empreinte génétique et de la photo biométrique sur les visas du Hadj et de la Omra.

Le Royaume d’Arabie saoudite est déjà passé à l’action pour les citoyens de plusieurs pays arabes et islamiques. Il œuvre à sa généralisation et son élargissement à tous les autres Etats. De fait, l’Algérie ne peut pas faire exception dans un futur assez proche. Cela suppose l’obligation de déplacement du candidat au Hadj jusqu’aux locaux de la représentation diplomatique du royaume Wahhabite. Pour les futures Hadjis habitants la capitale, l’opération ne constitue aucune entrave particulière. Mais ceux de l’intérieur du pays seront soumis à un stress supplémentaire. Mais pour la prochaine saison, le problème ne se posera pas et c’est tant mieux pour nos Hadjis.