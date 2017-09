<span style='text-decoration: underline;'>Viande avariée</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens ont droit à une enquête sérieuse et approfondie</span>

Comme si cet Aïd n’était pas assez pourri (au propre comme au figuré) avec la cherté des moutons, voilà que s’y ajoute cette autre affaire de putréfaction de la viande. Il ne fallait pas plus que cela pour noircir à tout jamais cet Aïd 2017. Pourtant, l’année passée, nous avons vécu le même phénomène et des milliers de familles algériennes ont du, la mort dans l’âme, jeter leurs moutons dont la viande prenait des couleurs verdâtres et bleuâtres inquiétantes, en plus d’une odeur insupportable.

Un scandale qui avait fait grand bruit en son temps, et qui avait poussé les responsables à sortir de leur silence pour annoncer, avec le ton qui sied à la situation, des enquêtes pour mettre toute la lumière sur ce phénomène étrange qui frappait l’Algérie pour la première fois de son histoire de par son ampleur. Des enquêtes qui étaient censées surtout éviter que ne se reproduisent de tels cas, et qui permettraient dans le futur, des Aïd loin de tout ce stress et de tout ce gaspillage vécus l’an dernier. Mais voilà un an après, les Algériens découvrent à leur dépend, que rien n’a été fait. Que ces fameuses enquêtes n’étaient que des déclarations en l’air pour calmer les esprits et dépasser ce délicat épisode.

Car, soyons sérieux, si des enquêtes sérieuses avaient été menées, on n’en serait pas là aujourd’hui. Ces enquêtes auraient permis d’identifier la cause de la putréfaction de la viande et ainsi dégager la série de batteries qui devaient suivre pour interdire tel aliment ou tel vaccin qui auraient pu être derrière le phénomène. Mais voilà qu’une année après, nous nous retrouvons au même point de départ, avec des familles désemparées et obligées de se séparer de cette viande qui tue. Car, le plus grave dans cette histoire, c’est la légèreté avec laquelle on a traité un cas de santé publique très grave pour les Algériens. Un laisser-aller condamnable à tous les niveaux et qui doit être sanctionné. On ne joue pas, dans l’impunité, avec la santé du citoyen. Il y a là des limites qui ne doivent pas être dépassées.

Avant-hier, les services concernés au niveau du ministère de l’Agriculture, ont eu une première réaction qui se résumait grosso-modo à imputer la responsabilité de la dégradation de la viande aux citoyens. En effet, pour la Direction des services vétérinaires du ministère, les cas de viande dégradée, qu’elle qualifie d’«isolés», sont le résultat de mauvaises conditions de conservation. Le communiqué de ladite direction, s’est voulu, encore une fois rassurant en précisant que «Les cas de viande dégradée qui ont été signalés sont isolés et ne relèvent que de mauvaises conditions de conservation. Hormis à Alger, où les cas ont été plus nombreux, des citoyens ont constaté dans d’autres wilayas, que certaines parties des moutons sacrifiés, présentaient une coloration verte. Le rapport préliminaire des vétérinaires révèle que dans certains cas, les plaignants ont laissé leur viande traînée chez les bouchers pour la découpe de leur mouton». Ainsi, à lire ce communiqué, la messe est dite et le coupable est tout trouvé, il s’agit encore une fois du citoyen. Mais, les mêmes services, il faut le reconnaître, n’ont pas minimisé le danger de ce phénomène, en appelant les citoyens ayant constaté un changement de couleur de leur viande de ne pas la consommer.

Ce genre de conclusion hâtive et plutôt léger, n’augure rien de bon, car, il voudrait dire, encore une fois, que cette fois aussi il n’y aura pas d’enquêtes approfondies et que l’on se contentera de faire le dos rond, en attendant que la tempête passe et que les gens passent à autre chose. Une manière de faire qui est condamnable à tous les niveaux, car, il s’agit d’un problème d’insalubrité publique, sur lequel il faut faire toute la lumière, avec tout le sérieux et l’engagement qui doit être pris dans de pareils cas. Il y va de la santé du citoyen et on ne peut pas jouer avec un sujet aussi grave. Il faut savoir qu’elle est la raison exacte de ce phénomène et prendre les mesures qui s’y imposent pour ne pas avoir à revivre le même cauchemar l’année prochaine. Il s’agit aussi de tranquilliser les citoyens qui mangent la viande tout au long de l’année et dont ils ne peuvent pas savoir quel a été son état quand ils se rendent chez leurs bouchers. Le problème est vraiment grave et il ne peut tolérer des prouesses verbales ou autres pour occulter la dangerosité de la situation.

Pour tout dire, cet Aïd ne laissera pas que de bons souvenirs, car, à ce triste état de viande dégradée, il faut savoir que beaucoup de familles se sont endettées jusqu’au cou pour pouvoir s’acheter ce fameux mouton du sacrifice. Face à des prix de plus en plus chers, les pères de familles ont du puiser dans leurs économies et dangereusement déséquilibrer leur budget familial pour pouvoir se payer ce mouton dont le prix moyen était de 4 millions de centimes. Un grand sacrifice fait par ces familles qui ne méritent franchement pas de se retrouver à la fin de tout ce parcours de combattant obligées de jeter à la poubelle ce mouton qui leur a coûté tant de stress, de larmes et d’argent.

Nabil.G