<span style='text-decoration: underline;'>Le paysage audiovisuel national s’est emballé ce Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens parlent de leurs télés</span>

Durant tout ce mois de Ramadhan, la concurrence entre les différentes chaînes de télévision publiques et privées, a été rude. Tout le monde a essayé de montrer ses muscles pour convaincre les téléspectateurs algériens. L’opinion nationale a été arbitre de ces joutes ramadhanesques. Qu’en pense-t-elle ? Petit aperçu.

Il est de tradition de voir le paysage audiovisuel s’emballer durant le mois sacré de Ramadhan. Pour la cinquième année consécutive, depuis l’arrivée des chaînes privées, les Algériens ont été témoins de la «guerre des séries». Celles des Sitcom et des caméras cachées a été tout aussi féroce, si non plus, puisqu’elles ont concerné l’ensemble des chaînes de télévisions privés comme publiques. Le programme est si riche, au plan quantitatif, que le fameux «flashage» des démodulateurs numériques qui a fait le bonheur de certains revendeurs, n’est plus une activité rentable. C’est peut-être un peu fort de tenir ce genre de propos, sachant que l’on est toujours au stade de la découverte, puisque les nouvelles chaînes en sont encore à former leurs personnels, mais il est entendu que le «bouleversement» de la planète télé en Algérie, se manifeste avec ostentation durant ce mois sacré.

Les Algériens aiment ou n’aiment pas ce qu’on leur propose, est une question que l’on se pose déjà, mais la réponse ne peut être objectivement positive ou négative, en l’absence d’institut de sondage digne de ce nom. La presse nationale et les réseaux sociaux, critiquent vertement la «promotion de la violence» dans les programmes, crient à la médiocrité et font un procès en sorcellerie à des chaînes qui, disent leurs responsables, répondent à la demande du public, puisque «c’est ce qui marche».

Mais il y a lieu de s’éloigner des clichés et d’admettre que l’on est à la phase de la découverte d’un mode de consommation télévisuel nouveau pour les citoyens, même cinq ans après. Les citoyens que nous avons croisés dans la rue et à qui nous avons posé la question de savoir leur avis sur la question, ne tarissent pas de remarques. «J’ai presque tout suivi», affirme Madina, une jeune étudiante en communication. Quelle conclusion en tire-t-elle ? «Trop de caméras cachées qui se télescopent, des sitcoms qui mettent en vedette les mêmes comédiens et avec des musiques de fond qui se ressemblent étrangement et des thèmes un peu bateau».

Première réaction à chaud plutôt pas très encourageante, sauf que Madina enchaîne sur le sujet des actualités. «L’actualité est bien plus riche. Les nouvelles chaînes traitent des sujets que l’Entv et ses clones ont tendance à ignorer», souligne notre interlocutrice qui trouve «intéressant» cet apport, est «globalement positive» de l’expérience audiovisuelle privée algérienne qui, Ramadhan ou pas reste connectée aux réalités quotidiennes des Algériens.

Ce n’est pas là un avis de professionnel, mais Madina étant sur la voie de se professionnaliser, l’on peut s’aventurer à estimer cette petite expérience des chaînes privés comme une bouée de sauvetage pour pas mal de jeunes professionnels qui s’essayent au dur métier de l’audiovisuel.

En effet, les innombrables nouveaux visages qui font désormais partie du quotidien des Algériens, constituent, eux aussi, l’alternative à la génération de l’«Unique». Tous ces nouveaux visages ne passent pas inaperçus, notamment pour Mohamed, retraité de son état. «Je trouve que beaucoup d’animateurs et de journalistes de ces nouvelles chaînes, ne prennent pas la peine de soigner leur image à l’écran. Pourtant, c’est essentiel», regrette notre retraité qui n’omet pas d’excuser le manque d’expérience de cette génération montante.

D’autres citoyens interrogés par Ouest Tribune, partagent cet avis, avec néanmoins beaucoup de nuances, selon le sexe et l’âge des personnes approchées.

Dans la «foule» de nouveaux prétendants à la célébrité audiovisuelle, aucun nom n’émerge vraiment. Les téléspectateurs en sont encore à identifier les animateurs, animatrices et journalistes par leurs coiffures, leurs accents et leur façon de s’habiller. Mais ils restent tous convaincus que des têtes finiront un jour ou l’autre par émerger, comme l’on été les têtes d’affiche de l’ENTV des années 80.

Ce très léger tour d’horizon destiné à «sonder» les Algériens sur leur jeune paysage audiovisuel, permet d’entrevoir un avenir radieux à ce secteur qui profite à plein régime de la 4 G, puisque depuis l’arrivée de cette technologie dans le quotidiens des Algériens, une bonne partie des émissions ont une seconde vue et il arrive que certaines atteignent, voire dépassent les 2 millions de vues.

Alger: Smaïl Daoudi