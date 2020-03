<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens plus conscients que jamais</span>

Toute la solidarité et les initiatives positives des Algériens apportent autant de signaux d’une probable victoire contre le coronavirus. Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion figurent la LFC 2020 et le coronavirus.

La lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus passe, aujourd’hui en Algérie, un cap important. Les Algériens ne pourront désormais plus se déplacer en dehors de leur wilaya, ni même pas à l’intérieur des villes, s’ils ne disposent pas de véhicules particuliers. Le confinement est quasi-généralisé. L’objectif est de fixer les populations pour fixer le virus. Il sera désormais plus aisé de retrouver les sujets contact à la déclaration de chaque cas positif. Ce cloisonnement voulu par les plus hautes autorités du pays vise principalement à empêcher l’épidémie de passer à la phase 3 où il ne sera plus possible d’arrêter la progression de l’épidémie.

Les Algériens, dont une bonne partie, ont demandé des mesures très strictes pour gérer au mieux la situation, semblent, jusqu’à hier, accueillir avec satisfaction les mesures mises en place par le gouvernement, conscients de la gravité de la situation. La suspension des marches populaire tient lieu de preuve de la maturité de la société et de son degré de conscience. Cette attitude, du reste, saluée par les pouvoirs publics est confortée par de très nombreux appels sur les réseaux sociaux, pour mettre en garde la population contre les risques de ces comportements qualifiés d’«irresponsables», arguant du nombre des cas recensés en Algérie, parallèlement à l’évolution de la situation dans les pays les plus affectées par cette pandémie mondiale. «Nous avons décidé de suspendre le Hirak que nous menons depuis plusieurs mois, car la santé de la population passe avant toute autre considération», ont soutenu de nombreux animateurs de ce mouvement, pour tenter de convaincre les marcheurs de «privilégier la raison».

Toute la solidarité et les initiatives positives des Algériens apportent autant de signaux d’une probable victoire contre le coronavirus. Mais la contribution la plus intéressante émane des professionnels de la Santé qui, à travers leurs moult explications, ont parvenu à vulgariser le procédé destiné à éviter toute contamination. Ainsi, Le président de l’Association algérienne d’infectiologie, Pr. Ismail Mesbah a affirmé que la prévention était «la seule arme efficace disponible pour le moment en Algérie et dans le monde» pour faire face au Covid-19. Spécialiste en infectiologie à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (El-Kettar), Pr. Mesbah a expliqué qu’en cette conjoncture, la prévention «meilleure et seule arme pour combattre cette épidémie de plus en plus propagée dans le monde» était de mise, rappelant que les scientifiques ne sont toujours pas parvenus à un remède ou à un vaccin contre ce virus. Selon le Pr. Mesbah, la conjugaison des efforts contribue grandement à limiter la propagation du virus, en réduisant, bien entendu, le contact entre les personnes, en évitant de se serrer la main ou de s’embrasser, et en protégeant le personnel soignant pour lui permettre de poursuivre la prise en charge des citoyens.

Au plan de disponibilité du matériel de protection, l’on a appris, hier, que les disponibilités des masques médicaux devront atteindre 50 millions d’unités «assez rapidement», grâce à la production localement de 11 millions d’unités et à l’importation en cours de 15 millions d’unités, en plus des stocks initiaux, estimés à 45 millions d’unités mais dont une bonne partie a été déjà distribuée depuis le début de propagation du coronavirus. C’est ce qu’a révélé le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. «Sur les 11 millions d’unités produites, 7 ou 8 millions sont répartis sur les hôpitaux et près de 2 millions se trouvent au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)», a-t-il informé. «En Algérie, nous avons la chance, par rapport à d’autres pays de la région, d’avoir des producteurs de masques, des producteurs de gels hydro-alcoolique et des producteurs de médicaments liés à cette pandémie», a-t-il insisté. Selon le ministre, l’Algérie possède quatre producteurs de masques médicaux ainsi qu’une douzaine de fabricants de solutions hydro-alcooliques publics et privés.

Plus que les producteurs de masques médicaux, l’Algérie a l’autre chance de compter parmi ses opérateurs économiques, des producteurs de produits d’assainissement, de désinfection et d’hygiène corporelle. Les entreprises concernées enregistrent une activité particulière ces derniers jours. Ils ont doublé leurs capacités de production avec la propagation du coronavirus en Algérie. Plusieurs entreprises publiques et privées ont entamé les mesures administratives pour l’obtention de permis leur permettant de doubler la production, introduire de nouveaux produits dans leurs gammes, et demander des quotas supplémentaires pour les intrants nécessaires à la production.

Quant aux ressortissants algériens bloqués à l’étranger, on retiendra l’affrètement de 7 avions pour le rapatriement des Algériens à partir de Tunis, Istanbul, Moscou et Vienne. Les Algériens rapatriés ont été placés en quarantaine dans des complexes touristiques d’Alger, de Tipaza, d’Oran et de Ain Temouchent. Le rapatriement a également concerné 563 passagers en provenance d’Istanbul et de Alicante qui ont été soumis au même traitement préventif.

Il convient de préciser enfin que le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, figurent «l’adoption de l’avant-projet de la loi de finances complémentaire de l’exercice en cours, ainsi que deux exposés, l’un sur la situation et les perspectives du marché pétrolier international, l’autre relatif au plan d’action pour la numérisation de l’administration», précise un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette réunion, le conseil des ministres se penchera sur l’évolution de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, et l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation, a conclu le communiqué.

Anissa Mesdouf